Palinesti Rai, da Benigni a De Martino: cosa salta e cosa resta. Tutte le novità sui programmi

La Rai della prossima stagione non vede particolari novità nel palinsesto, anche se qualche cambiamento è stato annunciato nella presentazione organizzata a Napoli.

Tra le conferme c'è Roberto Benigni al quale, ancora una volta, è stata affidata una sola serata, formato che a lui sembra essere più congeniale in questo momento. Dopo il "Sogno", l'attore verrà impegnato in una serata dedicata a San Pietro che andrà in onda a dicembre in occasione della chiusura del Giubileo.

Articolo in aggiornamento