Pamela Prati: "Pupi Avati mi ha chiamata per un film, interpreterò una gitana degli anni ’50"

Pamela Prati ospite di 'Da noi… a ruota libera', il programma condotto da Francesca Fialdini di domenica su Rai1. Nel corso dell’intervista ha rivelato: «Ho presentato una canzone per Sanremo. Ho un sogno nel cassetto: tornare a Sanremo. Perché no?».

Parlando delle figure che hanno segnato il suo percorso artistico, ha ricordato Raffaella Carrà: «Mi ha ispirato in tutto. Da piccola la guardavo e desideravo incontrarla. La prima volta che l’ho vista tremavo. Era una donna dolcissima e molto generosa, soprattutto con le donne. Come lei nessuno».

Spazio anche ai progetti cinematografici. «Dopo tanti anni, ho avuto una chiamata da Pupi Avati e farò un film interpretando una gitana degli anni ’50», ha annunciato.

Nel corso dell’intervista, la showgirl ha parlato anche della madre, Salvatora: «Quando parlo di lei mi sento male, perché mi manca tantissimo. Lei era la mia prima sostenitrice». E ricordando l’infanzia trascorsa in orfanotrofio ha aggiunto: «Ricordo quando mi veniva a trovare e sentivo il suo profumo».

Infine, un passaggio sulla sua vita privata: «Vorrei andare in Egitto, ma ho paura dell’aereo. Ho paura del chiuso».

Prati ha spiegato di soffrire di «claustrofobia cronica» e di desiderare di tornare nella sua Sardegna: «Andare in Sardegna oggi significherebbe riaprire una ferita della mia infanzia, ma io ho bisogno di lei e di andare lì».