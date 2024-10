Panico a Uno Mattina in Famiglia, scatta l'allarme evacuazione: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Panico durante la puntata di Uno Mattina in Famiglia quando, di punto in bianco, è partito l'allarme evacuazione. Il segnale di pericolo si è attivato mentre la trasmissione era in diretta tv, generando scompiglio fra i presenti in studio. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave.

Gelo in studio

L'episodio si è verificato nel corso della puntata di oggi, domenica 6 ottobre. Era il momento della rubrica "Il Pronto Soccorso Linguistico" e il professor Paolo D'Achille era impegnato a spiegare l'origine del modo di dire "vaso di Pandora", accompagnato dalla conduttrice Ingrid Muccitelli. Mentre lo studioso era intento nel suo discorso, è partito dal nulla un avviso di allarme evacuazione dello studio.

In studio si è quindi fatto silenzio e il professor D'Achille ha ovviamente interrotto le sue spiegazioni linguistiche. In breve si è diffuso il gelo e un certo disagio fra i presenti, se non vero e proprio panico. In molti sono rimasti fermi, non sapendo che cosa fare o come comportarsi. Fortuntamente, malgrado lo sconcerto, Ingrid Muccitelli è riuscita a restare calma e a informarsi su quale fosse la situazione. Tutto è tornato alla normalità quando da dietro le quinte le è stato fatto cenno di continuare e gli autori del programma hanno rassicurato tutti, affermando che non vi era alcun pericolo.

La trasmissione, dunque, è ripresa tranquillamente. Il professor D'Achille ha ricominciato con le sue spiegazioni, anche se in sottofondo è rimasto per un po' il messaggio d'allarme.

Le stranezze in studio

Come se ciò non bastasse, nel corso della trasmissione uno dei

telespettatori ha inviato un messaggio con la parola chiave "evacuazione". Una coincidenza? Di sicuro questo dettaglio ha divertito i presenti in studio, tanto che la stessaha fatto dell'ironia.