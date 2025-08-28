Paolo Belli ultimo concorrente e a Ballando sarà Massimiliano Rosolino ad affiancare Milly Carlucci

Mancava solo l'ufficializzazione di Paolo Belli come partecipante della prossima edizione di Ballando con le Stelle, dopo i rumor sempre più insistenti circolati negli ultimi giorni, a completare la lista dei vip in gara, ma la curiosità dei numerosi fan della trasmissione televisiva non si è esaurita. L'attenzione si è infatti focalizzata su un'altra questione: chi prenderà ora il posto dell'ex leader dei Ladri di Biciclette?

Stando a un'indiscrezione rimbalzata sui social network nelle scorse ore, la produzione avrebbe già effettuato la sua scelta, puntando sull'ex nuotatore Massimilaino Rosolino, già concorrente del programma nel 2006, edizione peraltro in cui conobbe la ballerina Natalia Titova, diventata sua moglie nonché madre delle due figlie Sofia e Victoria. La notizia lanciata dall'AdnKronos avrebbe comunque già trovato delle conferme: Rosolino dovrebbe essere incaricato di curare i collegamenti in diretta dalla Sala delle Stelle coi concorrenti che stanno per dare il via alla loro esibizione, sostituendo quindi nel ruolo lo stesso Paolo Belli. L'ex nuotatore, in alcuni frangenti, salirà sul palco ad affiancare nel ruolo di co-conduttore la padrona di casa Milly Carlucci.

Cosa ne sarà, invece, della Paolo Belli Band? Secondo quanto riportato da Fanpage non ci sarà alcuna rivoluzione, e il gruppo manterrà il suo ruolo, non essendo stato rilevato a riguardo alcun conflitto di interessi per quanto concerne il ruolo di ballerino del cantautore: "Sarà trattato come tutti gli altri membri del cast" , ha spiegato una fonte vicina alla trasmissione televisiva.

A prendere parte al programma, che partirà sabato 27 settembre su Rai Uno, saranno quindi Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, la conduttrice Andrea Delogu, il cantautore Rosa Chemical, la cantante Marcella Bella, la giornalista Francesca Fialdini, l'ex Miss Italia Martina Colombari, la conduttrice Barbara D'Urso, l'attrice Nancy Brilli, i due sportivi, rispettivamente ex tennista ed ex nuotatore, Fabio Fognini e Filippo Magnini, l'attore Beppe Convertini e infine proprio Paolo Belli.

Tra i maestri di danza spicca il ritorno di Simone Di Pasquale, vincitore della prima edizione nel 2005 in coppia con Hoara Borselli, poi Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca

Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Carlo Aloia e infine il vincitore di Sognando... Ballando con le Stelle Yovanny De Jesus Moreta, in arte Chiquito.