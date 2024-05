Ultimatum di Mentana a La7: "Dica qualcosa su Gruber o ci saranno conseguenze"

Prosegue la polemica a distanza e, soprattutto, pubblica, tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. I due, ignorando il detto che "i panni si lavano in casa" da ieri si punzecchiano con accuse più o meno pungenti, che nascono dall'abitudine radicata del direttore del Tg La7 di sforare dallo slot a lui assegnato, costringendo la giornalista a iniziare in ritardo il suo Otto e mezzo. Una pratica che nei programmi in diretta è pressoché la normalità, anche per una questione di share, ma che Gruber non sembra tollerare ulteriormente. E non stupisce che i due siano arrivati ai ferri corti in questo modo, considerando che sono due "primedonne" che reclamano attenzioni e che rivendicano il ruolo di "star della rete".

Ad alimentare ulteriormente la polemica ci ha pensato Mentana, che ieri è stato accusato di "incontinenza" da parte di Gruber. Prima il direttore ha pubblicato un post con le rilevazioni dell'Auditel, che dimostrano come con il suo telegiornale la curva di rete salga di molti punti in poco tempo, favorendo in questo modo il traino alla collega che viene dopo. E poi, durante il suo telegiornale, ha replicato piccato alle dichiarazioni di Gruber.

" Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale, era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo, In più come ogni lunedì c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete ", ha dichiarato il direttore chiudendo l'edizione odierna del telegiornale.

E poi, senza nascondersi dietro un dito ed evitare di pronunciare il nome della persona contro cui punta il dito, come ha fatto la conduttrice di Otto e mezzo, Mentana affonda: " Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace di far finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Io mi siedo qui da 14 anni per fare questo tg, non ho mai offeso volontariamente nessuno e tanto meno i colleghi che lavorano su questa rete ". Per queste ragioni, ha proseguito, " gradirei reciprocità a questo riguardo e gradirei da parte dell'azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c'è stato qualcosa, altrimenti trarrò conclusioni e dirette conseguenze ".

Parole che sanno di aut-aut da parte di Mentana, che già nei giorni precedenti è stato al centro di gossip da telemercato, perché dato vicino allo sbarco sul canale Nove. Questo potrebbe essere il casus belli che dividerà definitivamente il direttore da La7?