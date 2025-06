“Partecipazione certa”. Chiara Ferragni a Ballando con le stelle: ecco la conferma

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso venerdì è andata in onda la finale di Sognando Ballando con le Stelle, lo show firmato da Milly Carlucci che ha celebrato i 20 anni dal debutto del celebre format di RaiUno, diventato negli anni un vero e proprio cult del piccolo schermo. A conquistare la vittoria, al termine di una sfida serrata con Janiya Mami e Hugo Nordström, è stato Chiquito. Un trionfo che gli spalanca le porte del cast dei professionisti nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

L'indiscrezione

La nuova edizione prenderà il via, come da tradizione, il prossimo autunno, ma già si respira grande attesa per scoprire chi saranno i Vip pronti a mettersi in gioco sulla pista da ballo. Tra i nomi che circolano con insistenza, spicca quello di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale era già stata più volte corteggiata da Milly Carlucci, anche solo per un'apparizione come "ballerina per una notte", ma fino ad ora ogni trattativa si è sempre arenata prima di concretizzarsi.

Nelle ultime ore è stato Roberto Alessi, ospite a La Vita in Diretta, a lanciare l’indiscrezione: tra i prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle potrebbe esserci proprio lei. Il direttore di Novella 2000, in un video in cui compare insieme al ballerino Pasquale La Rocca, ha rivelato: " Sono qui con Pasquale La Rocca, grande vincitore di Ballando con le Stelle, e ti do io una notizia: mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle della prossima edizione. Ti piace questa notizia, eh? E se fossi proprio tu a insegnarle a ballare? Pare che sia un manico di scopa, però secondo me si può solo migliorare ".

La replica

La Rocca ha immediatamente replicato: "Partiamo dal presupposto che non si sa chi ritornerà a Ballando con le Stelle, quindi mi ci metto anche io in questo.

Tradotto: Pasquale La Rocca farà coppia fissa il prossimo Ballando con le Stelle con Chiara Ferragni!

Chiara Ferragni è stata sempre il grande mito, un grande crush anche da parte mia. Quindi…". Alessi ha quindi concluso: "".