Pasquale La Rocca assente a Sognando Ballando: cos'è successo al ballerino

L'ultima puntata di Sognando Ballando, terzo episodio della serie, è iniziata con la comunicazione di una notizia diretta al pubblico per spiegare il motivo dell'inatteso forfait di Pasquale La Rocca, uno degli insegnanti più amati della celebre trasmissione televisiva di RaiUno. Il ballerino e coreografo, che avrebbe dovuto dare il suo contributo a sostegno dell'aspirante maestra kazaka Janiya Mami, è stato costretto a rinunciare alla partecipazione per via di un serio problema di salute.

È stata la padrona di casa Milly Carlucci ad annunciare ai suoi telespettatori le cause dell'assenza di La Rocca: "Pasquale ha avuto un problema di salute abbastanza importante ma è sotto controllo, quindi non può essere con noi purtroppo" , spiega la conduttrice al pubblico a casa. A prendere il suo posto accanto all'aspirante insegnante Janiya è stato Filippo Zara, che si è reso immediatamente disponibile venendo per questo ringraziato dalla Carlucci: "Per fortuna nel nostro mondo c'è grande solidarietà e il nostro Filippo è venuto in soccorso di Janiya" , aggiunge infatti la presentatrice mentre le telecamere inquadrano la coppia di ballerini.

Le voci circolate dopo la diffusione della notizia riferivano di un ricovero in ospedale del coreografo, poi confermato dallo stesso ballerino napoletano, che è intervenuto in rete per rassicurare i suoi numerosi fan. "Ho avuto un'infezione alla gola molto acuta, che ha richiesto attenzioni speciali" , ha spiegato l'insegnante di Sognando Ballando attraverso un breve comunicato ufficiale rilasciato sulla sua pagina. "Sono molto dispiaciuto di non poter essere in trasmissione" , ha aggiunto, "ma i medici mi assicurano che con il giusto riposo e le giuste cure mi rimetterò presto e spero di poter essere con voi in finale".

Janiya Mami, a cui come detto è stato affiancato il ballerino umbro Filippo Zara, ha ottenuto nel frattempo un ottimo risultato, ottenendo 50 punti con uno slowfox sulle note di "Vertebre" di Settembre.

A fine puntata Milly Carlucci ha poi mostrato la classifica calcolata sulla somma dei voti di giuria, tribuni del popolo e telespettatori: Janiya e Filippo sono arrivati in vetta a pari punti con Yuri e Alessandra Tripoli, ottenendo ciascuno un bonus di 10 punti.