Pechino Express 2024: eliminato Fabio Caressa, che non la prende affatto bene

Eliminazione "dolorosa" a Pechino Express. Il reality ha definitivamente salutato il Laos e ci si prepara a volare in Sri Lanka per la fase finale. Tuttavia, nell’ultima puntata, andata in onda ieri sera, 11 aprile, il pubblico ha assistito all’eliminazione di una delle coppie più amate di questa edizione, quella di Fabio Caressa e della figlia Eleonora. A “farli fuori” sono stati I Pasticcieri, i fratelli Massimiliano e Damiano Carrara che – secondo alcuni – sarebbero i favoriti per la vittoria. La decisione della coppia ha fatto infuriare il giornalista con Damiano, peraltro, collega della moglie Benedetta Parodi in Bake Off Italia.

Cosa è successo nella sesta puntata

I protagonisti rimasti in gara a Pechino Express hanno dovuto cimentarsi con la temuta puntata che vede le coppie “separarsi e mescolarsi” tra di loro. Così, all’inizio della sesta tappa, il conduttore Costantino della Gherardesca ha suddiviso le coppie in questo modo: Massimiliano/Estefania; Antonio/Barbara; Antonella/Eleonora; Maddalena C./Maddalena S.; Fabio/Damiano e Artem/Megan.

A mostrare evidente difficoltà sono stati Artem e Megan. Il motivo? I due non sono riusciti a trovare un punto di incontro per l’eccessiva distanza dell’attore di Mare Fuori che si è chiuso in se stesso, temendo la gelosia della sua fidanzata. Per la ballerina ed ex allieva di Amici è stato davvero complesso portare a termine la tappa, arrivando persino ad avere un crollo psicologico. Da sottolineare, inoltre, il comportamento di Antonella Fiordelisi che, alle prese con le uova strapazzate, ha finito per distruggere una padella; sino alle lacrime di Fabio Caressa mentre in uno spostamento in auto teneva in braccio un neonato di pochissimi mesi, figlio di una donna conosciuta durante il tragitto. Insomma, chi più ne ha più ne metta per una puntata che ha riservato parecchi colpi di scena.

La prova dei Sette Mostri

Una volta ricongiunte le coppie, i protagonisti del reality hanno dovuto cimentarsi nella prova più difficile: quella dei Sette Mostri. In particolare, i concorrenti hanno dovuto far girare una ruota con 7 piatti tipici della cucina locale, molto distanti dalle abitudini occidentali: serpente, becco d’anatra fritto, sangue cotto, grilli giganti, vermi d’acqua, rana allo spiedo e placenta di mucca. Così, a mostrare più difficoltà sono stati l’ex gieffina, Antonella, e il giornalista Fabio Caressa; al contrario, nulla da temere per Antonio Orefice.

Così, i primi a superare la prova sono stati i Fratm (Antonio Orefice e Artem) e i Pasticcieri che sono subito ripartiti alla volta del tappeto rosso di fine puntata. A tagliare il traguardo, però, sono stati Damiano e Massimiliano Carrara che hanno dovuto indicare chi eliminare tra gli ultimi e i penultimi, rispettivamente Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e I Caressa.

L’eliminazione inaspettata e la dura reazione di Fabio Caressa

È a questo punto che i Pasticcieri hanno sferrato il colpo, decidendo di eliminare la coppia dei Caressa. “Perché sono più forti”, hanno rivelato, costringendoli a lasciare il programma. Inutile dire, quanto questo abbia rappresentato una "pugnalata” per Caressa Senior che, furioso, al momento dei saluti, ha deciso di salutare tutti tranne loro.

Adesso, sono 5 le coppie che rimangono in viaggio, a quattro puntate dalla finale di Pechino Express 2024: I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara); I Fratm (Artem e Antonio Orefice); Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo); Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi) e Le Ballerine (Megan Ria e Maddalena Svevi).