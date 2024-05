Pechino Express, ecco chi sono i finalisti dell'undicesima edizione

L'undicesima edizione di Pechino Express è ormai agli sgoccioli. Il 9 maggio, infatti, andrà in onda su Sky e in streaming su Now la finale dello show presentato da Costantino della Gherardesca e Gianluca Fru dei The Jackal in veste di inviato. Delle otto coppie che erano partite il 7 marzo dal Vietnam, sono solo quattro quelle che sono arrivate in semifinale, in Sri Lanka. Tuttavia la tappa semifinale ha portato all' eliminazione di un'altra coppia, facendo sì che a concorrere per il titolo di campione dell'undicesima edizione dello show saranno solo tre coppie.

I primi ad essere arrivati al tappeto rosso finale della puntata del 2 maggio sono stati Damiano e Massimiliano Carrara, che insieme compongono la coppia dei Pasticceri. Nel corso di questa undicesima edizione sulla Rotta del Dragone, i Pasticcieri hanno dimostrato sin da subito di essere la coppia da battere, ma anche quelli più assetati di vittoria. Se, nel caso di Massimiliano Carrara, questa sete non è così evidente, Damiano ha dimostrato di avere una competitività alquanto spiccata, che gli ha permesso di eliminare altri concorrenti senza guardare in faccia nessuno, come nel caso dell'eliminazione di Fabio Caressa, che gli è costato l'odio degli spettatori e anche un mancato saluto da parte del commentatore sportivo all'uscita del programma. Di nuovo primi anche nella semifinale, i Pasticcieri hanno scelto di eliminare la coppia delle Ballerine, coppia composta da Maddalena Svevi e Megan Ria ed entrata in gara a partire dal terzo episodio.

Quali sono le coppie che correranno in finale?

Con l'eliminazione della coppia delle Ballerine, che si aggiudicano un rispettosissimo quarto posto pur non essendo mai davvero entrate in gara, sono tre le coppie che la prossima settimana correranno per le strade dello Sri Lanka con la speranza di essere elette vincitrici. La prima è, appunto, quella dei Pasticcieri, che sono senza dubbio i favoriti di questa edizione. Al secondo posto ci sono le Italia-Argentina, coppia formata da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, che sembrano aver spezzato la "maledizione" secondo la quale le coppie formate da modelle sono spesso quelle più difficili da digerire per il pubblico. Invece in questa edizione, nonostante i tanti malus che hanno dovuto subire e alcuni atteggiamenti iniziali un po' scorretti, Italia-Argentina hanno dimostrato di essere una coppia che non si arrende e che, se viene sfidata, è in grado di tirare fuori le proverbiali unghie e dimostrare il proprio valore. Le due modelle e showgirl sono state protagoniste di grandissime rimonte nel corso delle passate settimane. La terza coppia ad arrivare in finale, a sorpresa, è quella delle Amiche, composta da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Dopo un inizio alquanto zoppicante, che le ha viste spesso al ballottaggio finale, le due amiche hanno cominciato a gareggiare per vincere, dimostrando di non essere così deboli come sembravano all'inizio.

Durante la semifinale, inoltre, hanno dimostrato di avere una competitività che di certo non è seconda a quella dei Pasticcieri e che le ha portate anche a non comportarsi in modo corretto con le altre coppie.