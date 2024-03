Pechino Express 2024: chi sono i concorrenti della nuova edizione

Pechino Express sta per tornare. Dopo la conclusione dell'ultima edizione di MasterChef la prima serata del giovedì di Sky si accende con un altro programma molto amato. Dal 7 marzo, infatti, inizia l'undicesima edizione di Pechino Express, dal titolo Pechino Express - La rotta del Dragone. Condotto di nuovo da Costantino della Gherardesca e con l'aggiunta dell'inviato Gianluca Fru dei The Jackal, Pechino Express porterà le otto coppie in Vietnam, Laos per poi arrivare nello Sri Lanka. In attesa di poter vedere il primo episodio, scopriamo chi sono i nuovi concorrenti della nuova edizione di Pechino Express.

Tutte le coppie di Pechino Express

I Pasticcieri

Damiano Carrara, classe 1985, è forse uno dei pasticcieri più famosi di Italia: questo non solo grazie al suo curriculm incredibile, ma anche grazie al suo aspetto che lo ha reso una sorta di sex symbol, soprattutto dopo essere approdato ai programmi di cucina su Real Time, come Bake Off Italia e Junior Bake Off. La sua carriera da pasticciere, però, inizia però in America e, nello specifico, in California, dove con il fratello Massimiliano, ha aperto due pasticcerie, le Carrara Pastries, che hanno avuto molto successo sin dagli albori.

Massimiliano Carrara, classe 1987 e fratello minore di Damiano, ha condiviso il sogno del fratello di seguire l'amore per la pasticceria. Attualmente Massimiliano vive a Los Angeles, dove gestisce tre locali di pasticceria che hanno un grande successo.

I Fratm

Artem, originario dell'Ucraina, dove nasce nel 2000, in realtà ha vissuto dall'età di dieci anni ad Afragola, in provincia di Napoli. In questa edizione di Pechino Express sarà senza dubbio uno degli "eroi" dei più giovani, insieme al suo collega Antonio Orefice, per la partecipazione al fenomeno di massa di Mare Fuori. dove interpreta Pino o Pazz. Artem ha però lavorato anche al cinema: nel 2019 è nel cast de La paranza dei bambini, mentre nel 2022 è volato a Cannes insieme a Pierfrancesco Favino per presentare il film Nostalgia.

Antonio Orefice, volto riconosciuto e amato di serie come Gomorra - La serie e il già citato Mare Fuori, studia recitazione da quando aveva sei anni e il debutto avviene a undici anni sul palco del Teatro Bellini di Napoli, una vera e propria autorità nel mondo della recitazione. Nel corso degli anni ha lavorato anche in diversi film come Soldato Semplice e Benvenuti in casa Esposito. Nel 2023, però, ha fatto ritorno a teatro per interpretare il suo ruolo di Totò in Mare Fuori - Il musical, per la regia di Alessandro Siani.

I Caressa

Fabio Caressa è forse uno dei più grandi telecronisti sportivi d'Italia, capace di descrivere con la sua voce gli eventi sportivi di maggiore impatto. Insieme a Beppe Bergomi, ad esempio, è stata la voce de "Il cielo è azzurro sopra Berlino" in occasione dei Mondiali di calcio del 2006. Aperto alle sfide e appassionato del suo lavoro, dal 2020 è anche molto attivo sui social, dove ha numeri da capogiro sia su Instagram, sia su TikTok e sia su Youtube. Grazie anche alla presenza sui social e alla partecipazione a format di successo come Scuola di Voce con Maurizio Merluzzo su Youtube, Fabio Caressa si è potuto avvicinare anche a un pubblico molto più giovane, dimostrando che il talento non ha data di scadenza.

Eleonora Caressa è la seconda dei tre figli avuti da Fabio Caressa con la moglie Benedetta Parodi. Diciannovenne iscritta all'Università Statale di Milano nell'ambito delle Scienze Umanistiche, Eleonora si definisce, sul sito ufficiale di Pechino Express, un'inetta nelle competizioni sportive.

I Giganti

Kristian Ghedina, per tutti gli amanti dello sci il suo nome è vicino alla leggenda: è stato infatti uno dei discesisti più di successo del panorama italiano, arrivando a vincere la Coppa de Mondo di sci ben tredici volte, mentre per altre venti competizioni è riuscito comunque a piazzarsi sul podio, che fosse il secondo posto (undici volte) o il terzo (nove volte). Si è ritirato dalla competizione nel 2006 ma ha continuato non solo a sciare, ma anche a seguire la sua passione per lo sport, diventando pilota automobilistico nel Campionato Italiano Superturismo e nella Porche Supercup.

Se Kristian Ghedina è un po' il "guru" del mondo dello sci, Francesca Piccinini lo è del mondo della pallavolo. Ha solo quattoridici anni quando debutta in Serie A, prima di entrare nella squadra nazionale nel 1995. Il suo Palmarés è davvero incredibile: sette Champions League, cinque scudetti, viene nominata Cavaliere della Repubblica Italiana, riceve il Collare d'Oro del CONI per meriti sportivi ed è stata eletta anche miglior attaccante. Dopo aver annunciato il ritiro nel 2019 torna a giorcare nel 2021 nella speranza di potersi portare a casa anche una medaglia olimpica. Oggi è vice-presidente della Uyba Volley di Busto Arstizio e lavora per Sky Sport come commentatrice.

Le ItaliaArgentina

Estefania Bernal. Come ogni anno, anche nell'edizione del 2024 Pechino Express non vuole fare a meno della squadra delle modelle, che storicamente è quella che riesce a risultare meno simpatica rispetto alle altre. Quest'anno la coppia delle modelle è composta dalla Bernal, modella argentina che ha vinto anche il titolo di Miss Universe Argentina e ha partecipato al programma Dancing with the stars (il nostro Ballando con le stelle). Al pubblico italiano è nota soprattutto per aver partecipato a Scherzi a parte con Enrico Papi e soprattutto per aver preso parte all'Isola dei famosi, dove nel 2022 arriva in finale.

Anche Antonella Fiordelisi ha lavorato con Enrico Papi a Scherzi a parte, ma è stata soprattutto una delle concorrenti più seguite, chiacchierate e amate della scorsa edzione del Grande Fratello Vip. Nonostante ora ricopra soprattutto il ruolo di "influencer" e modella, alle spalle Antonella Fiordelisi ha un passato da schermitrice di successo: nel 2013 è stata Campionessa d'Italia a squadre, mentre nel 2017 ottiene la medaglia di bronzo al Campionato Natazionale di spada femminile. Ha partecipato anche alla Coppa del Mondo con la "maglia" della nazionale.

I Romagnoli

Paolo Cevoli è un noto comico italiano che, dopo essersi fatto le ossa al Maurizio Costanzo Show e aver portato avanti un proprio locale come imprenditore, approda allo Zelig di Milano su invito di Gino e Michele, prima di arrivare al palco dell'omonimo show televisivo, dove dà il via a quello che ancora oggi è uno dei suoi personaggi più amati, Palmiro Cangini, assessore romagnolo che si mangia le parole ed è tutt'altro che abile nel suo lavoro. Nel 2022 Paolo Cevoli ha anche partecipato alla terza stagione dello show di Prime Video LOL - Chi ride è fuori.

Elisabetta Garuffi è la moglie di Paolo Cevoli e colei che ha scelto di accompagnare il marito nell'avventura rappresentata da Pechino Express. Da sempre appassionata di moda, grazie anche all'esempio della madre Tosca, Elisabetta Garuffi è alla guida di un atelier specializzato nella creazione e produzione di abiti da sposa e abiti da cerimonia che, dal 1993, si trova a Bologna.

I Brillanti

Nancy Brilli, classe 1964, è una delle attrici più amate del pubblico italiano. Esordisce molto presto in ambito cinematografico e a ventidue anni è già protagonista di Dèmoni 2... l'incubo ritorna, scritto da Dario Argento e diretto da Lamberto Bava. Viene notata nello spettacolo Se il tempo fosse un gambero accanto a Enrico Montesano e, da allora, la sua carriera non si è più fermata. Ha continuato a dividersi tra cinema e televisione, da Compagni di scuola di Carlo Verdone alle commedie di Fausto Brizzi e Carlo Vanzini, senza dimenticare la sua partecipazione a serie come Commesse o Il bello delle donne. Nella vita Nancy Brilli ha dovuto affrontare non poche sfide, molte in ambito personale, che l'hanno portata ad essere amata ancora di più per la sua determinazione e il suo coraggio. Qualità che a Pechino Express sono sempre necessarie.

Attore e regista teatrale classe 1971, Pierluigi Iorio ha debuttato nel 1996 con Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta, per la regia di un colosso come Aldo Giuffré. Per anni continua a portare a teatro alcuni classici della commedia partenopea, finché nel 2009 debutta alla regia con lo spettacolo Compagni di merenda, in cui ricopre anche il ruolo di attore. Nel 2018 Lina Wertmüller lo sceglie per il coordinamento artistico di A che servono gli uomini di Iaia Forte. È in questa occasione che conosce Nancy Brilli, con la quale instaura un bel rapporto che lo ha spinto ad accettare di partecipare con lei a Pechino Express.

Le Amiche

Maddalena Corvaglia non ha di certo bisogno di presentazioni. Ha raggiunto la notorietà nel 1999 quando venne scelta per essere la "velina bionda" a Striscia la notizia. In effetti, insieme alla controparte mora, Elisabetta Canalis, rappresenta un po' l'archetipo della velina. È stata anche conduttrice televisiva - si pensi, ad esempio, a La domenica del villaggio e Una voce per Padre Pio - e speaker radiofonica. Molto attiva sui suoi account social, Maddalena Corvaglia è anche appassionata di sport, con un debole per le moto e il paracadute: passioni che potrebbero portarla ad essere una concorrente da temere.

Barbara Petrillo, attrice e conduttrice di origini partenopee, è stata un volto molto riconoscibile della tv italiana: ha preso parte a programmi entrati nell'immaginario collettivo come Mai dire, Quelli che il calcio e Paperissima. Ha partecipato anche alla serie Carabinieri. Attualmente lavora per una tv locale campana dove ha un programma quotidiano, mentre il venerdì sera conduce un talk show dedicato al mondo del calcio, sua passione insieme alla recitazione, che rimane però il suo primo grande amore.