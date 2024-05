Pechino Express, i vincitori sono Massimiliano e Damiano Carrara

Lo avevano detto sin dal principio: "Siamo qui per vincere". E così è stato. Massimiliano e Damiano Carrara, i due pasticcieri di Lucca, hanno vinto l'undicesima edizione di Pechino Express. Sulla rotta del Dragone tra Laos, Vietnam e Sri Lanka, i fratelli Carrara sono riusciti ad avere la meglio sulle altre due coppie finaliste: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, le Amiche, classificatesi terze e Antonella Fiordelisi ed Estafania Bernal, le Italia-Argentina, arrivate seconde subito dietro ai Pasticcieri.

La finale di Pechino Express

Nel corso delle dieci puntate Massimiliano e Damiano Carrara non ha fatto sconti alle altre coppie dimostrandosi estremamente competitivi e pronti ad attirare le inimicizie degli altri concorrenti e persino del pubblico, che in alcuni casi, li ha criticati apertamente sui social network per la loro sete di vittoria. Puntata dopo puntata i Pasticcieri hanno portato a casa tappe e bonus, tallonati da Antonella Fiordelisi ed Estafania Bernal che, nonostante le penalizzazioni, non si sono mai arrese, dimostrando tenacia ma anche grande spirito di adattamento. Tra autostop, notti trascorse in casa di sconosciuti, assaggi di cibi disgustosi e prove al limite dell’impossibile il reality ha saputo incollare davanti agli schermi i telespettatori. Solo alla fine le due modelle si sono arrese a Damiano e Massimiliano, piangendo per la delusione di essere arrivate a un soffio dalla vittoria.

Le parole dei vincitori

Orgogliosi e soddisfatti i due vincitori, che a fine puntata hanno sfogato tutte le emozioni accumulate nel loro lungo, faticoso ma anche indimenticabile viaggio. "Vincere questo programma ci ha riscattato ancora una volta. Dopo il successo in America, la vittoria di Pechino Express ci ha permesso di portare a casa un altro successo", ha detto Massimiliano Carrara dopo l'annuncio della vittoria. "Ci siamo messi alla prova, ci siamo riscoperti per l'ennesima volta per quanta forza abbiamo dentro. Ci sono tanti obiettivi e tanti sogni che vogliamo ancora realizzare, quindi questo è solo l'inizio", ha proseguito Damiano Carrara. "Se lo sono meritato, sono sempre stati nelle prime posizioni, ma per noi abbiamo vinto noi perchè siamo state bravissime, non ci siamo mai arrese. rimpianti e torniamo a casa felicissime del nostro percorso", hanno aggiunto Antonella e Estefania, che sono risultate le più apprezzate dal pubblico soprattutto quello social.