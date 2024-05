Pechino Express, aspettando la finale: che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni

Giovedì 9 maggio, su Sky e in streaming su NOW, andrà in onda l'episodio finale dell'undicesima edizione di Pechino Express: come ogni anno le tre coppie finaliste faranno di tutto per arrivare per primi al tappeto rosso finale ed essere eletti vincitori del programma presentato da Costantino Della Gherardesca. La coppia favorita è quella dei Pasticcieri, composta da Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano, che sono arrivati per ben sei volte al tappeto rosso di tappa, dimostrando senza dubbio di essere la coppia da battere. Una corsa alla vittoria che li ha spinti anche a compiere qualche caduta di stile, come nel caso dell'eliminazione di Fabio Caressa, ma i due sono sempre stati coerenti nell'ammettere di essere andati al programma per vincere. A ogni costo. Il "colpo gobbo" potrebbe venire però dalla coppia Italia-Argentina, composta da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, che nel corso degli episodi hanno dimostrato di essere molto forti, anche alla luce di tutti i malus che gli hanno dato. In attesa di scoprire chi sarà ad alzare il trofeo di Pechino Express, ecco la lista completa dei vincitori delle passate edizioni dello show.

Pechino Express: i vincitori dell'edizioni passate

Prima edizione: Alessandro Sampaoli e Debora Villa

La prima edizione, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia e intitolata Avventura in Oriente, è stata finta dalla coppia degli attori, formata da Alessandro Sampaoli e Debora Villa. I due attori avevano partecipato insieme allo show, riproponendo la coppia Patty-Silvano, tra i coprotagonisti della sitcom Camera Café con il duo comico Luca e Paolo. Alessandro Sampaoli nel 2022 è apparso nella serie sky Blocco 181, mentre ha continuato a lavorare anche in teatro e sul grande schermo. Debora Villa è tra i comici che in queste settimane appaiono in Comedy Match, il programma diretto da Katia Follesa in onda sul Nove.

Seconda edizione: Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni

La seconda edizione di Pechino Express è quella che ha sancito la lunga carriera di Costantino della Gherardesca alla conduzione della trasmissione, dopo essere stato uno dei concorrenti insieme a Barù nella prima edizione. La coppia arrivata al tappeto rosso finale fu quella degli sportivi, composta da Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni. Il primo è stato un importante e famosissimo nuotatore italiano, mentre il secondo è stato un vittorioso judoka. Dopo essersi ritirati dai loro sport, i due hanno continuato a lavorare in televisione. Rosolino è stato un inviato de L'isola dei famosi, programma che Maddaloni ha vinto nel 2019.

Terza edizione: Stefano Corti e Alessandro Onnis

I coinquilini sono stati i vincitori dell'edizione "Ai confini dell'Asia". La coppia era formata da Stefano Corti, che si era fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Le Iene, mentre Alessandro Onnis era il suo migliore amico nonché coinquilino. Stefano Corti è apparso recentemente sia nel programma di Alessandro Borghese Celebrity Chef sia in Battiti Live.

Quarta edizione: Antonio Andrea Pinna e Roberto Bertolini

La quarta edizione dello show diretto da Costantino della Gherardesca è stata forse la più debole, quella più facile da dimenticare, nonostante la presenza di personaggi come Giulia Salemi e Paola Barale. A vincere, però, è stata la coppia degli Antipodi, formata dal personal trainer Antonio Andrea Pinna e il blogger Roberto Bertolini. Come si legge su Deejay, Andrea Pinna ha cominciato a pubblicare romanzi, l'ultimo dei quali si intitola Il mio lato B(polare), in cui l'uomo racconta il suo disturbo bipolare e i suoi tentativi di suicidio.

Quinta edizione: Alessio Stigliano e Alessandro Tenace

Sebbene la quinta edizione di Pechino Express sia stata resa indimenticabile dalla presenza di Lory Del Santo, la coppia di vincitori è stata quella dei Socialisti, formata da Alessio Stogliano e Alessandro Tenace. I due sono conosciuti soprattutto con il nome TheShow, con il quale si sono fatti conoscere come duo su youtube prima di approdare al piccolo schermo. Sono apparsi in Alessandro Borghese - Celebrity Chef e poi in Quei cattivi ragazzi, programma in onda su DMAX. La loro carriera, comunque, è stata accompagnata da alcune controversie, quando alcune delle loro candid camera sono state percepite come problematiche ai danni della collettività.

Sesta edizione: Valentina Pegorer e Ema Stokholma

Vittoria inaspettata quella di Valentina Pegorer e Ema Stokholma della coppia delle Clubber. Per tutta la sesta edizione di Pechino Express sembrava che ad avere la meglio dovesse essere la coppia formata da Jill Cooper e Antonella Elia, che per tutti gli episodi avevano lottato davvero con le unghie e con i denti per cercare di stare sempre in cima alla classifica. Invece, durante la finale, che prevedeva anche la presenza di Achille Lauro ed Edoardo Manozzi, le due clubber hanno spiccato il volo. Valentina Pegorer è apparsa nel 2022 nel film di Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli. Ema Stokholma ha continuato a lavorare in radio, è stata una delle concorrenti di Ballando con le stelle nel 2022, ha condotto il DopoFestival e, nel 2023, è stata tra le attrici di Un altro ferragosto di Paolo Virzì.

Settima edizione: Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti

Il nome della coppia formata da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della tv - basta a far comprendere la notorietà delle due presentatrici e showgirl, che nel corso degli anni hanno dimostrato di essere dei volti familiari e, in qualche modo, rassicuranti, nel mondo del piccolo schermo. Nonostante qualche problema durante il loro percorso nell'Avventura in Africa, le due sono riuscite a sconfiggere le loro rivali. Nel 2023 Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, Mentre Maria Teresa Ruta è apparsa prima in Back to School e Tale e quale Show.

Ottava edizione: Nicole Rossi e Jennifer Poni

L'ottava edizione di Pechino Express probabilmente verrà ricordata come l'edizione in cui il caso ha modificato del tutto le aspettative del pubblico. Per tutta l'edizione, infatti, la coppia dei Wedding Planner formata da Enzo Miccio e dalla sua collaboratrice Carolina Giannuzzi era apparsa pressoché imbattibile. Invece, durante l'ultimo episodio a Seoul, sono state le Collegiali ad arrivare per prime al tappeto rosso. Dopo aver "zoppiccato" per tutta la prima parte dello show, Nicole Rossi e Jennifer Poni, che venivano da Il collegio, hanno tirato fuori le unghie e dimostrato il proprio valore. Nicole Rossi è conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie tv Skam.

Nona edizione: Victoria Cabello e Paride Vitale

La nona edizione di Pechino Express è stata forse una delle più divertenti di tutto lo show. A causa di un infortunio di Costantino Della Gherardesca, quest'ultimo ha "promosso" Enzo Miccio a suo co-inviato. A vincere questa edizione sulla Rotta dei Sultani sono stati i Pazzeschi, coppia formata da Victoria Cabello e dal suo manager Paride Vitale. Per la Cabello si trattava di un vero e proprio ritorno alla televisione, dopo che una malattia aveva messo in pausa la sua carriera e in pericolo la sua vita. Sempre molto sostenuti dal pubblico, i Pazzeschi sono arrivati al tappeto finale, dove sono stati eletti vincitori. Tornati a casa hanno realizzato il programma Viaggi Pazzeschi, in cui viaggiavano in giro per l'Europa (non solo), sottoponendosi a esperienze strane e fuori dal comune.

Decima edizione: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Se i Pasticcieri sono i favoriti dell'undicesima edizione di Pechino Express, nella decima edizione questo titolo era stato affidato agli Italoamericani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Inseguiti spesso dalla coppia dei Novelli Sposi composta da Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, gli Italoamericani hanno sempre dimostrato di voler vincere.

Proprio nel 2024, poi, Bastianich è entrato anche nel cast de L'isola dei famosi, attualmente in onda su Canale 5.