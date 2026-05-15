Pechino Express, vincono i Raccomandati

Decretato il vincitore della tredicesima edizione di Pechino Express, dal sottotitolo l'Estremo Oriente. Iniziata il 12 marzo su Sky e in streaming su NOW, questa edizione di Pechino Express ha portato i viaggiatori ad attraversare tre paesi dell'Asia: Indonesia, Cina e la tappa finale del Giappone. La novità di quest'anno è stata la presenza di ben tre co-conduttori che hanno affiancato Costantino Della Gherardesca durante le tappe. In Indonesia c'è stato Lillo, in Cina Giulia Salemi e in Giappone Guido Meda, che si è dimostrato davvero all'altezza delle aspettative ed è apparso come un possibile candidato a percorrere il mondo zaino in spalla in una delle prossime edizioni dello show.

La finalissima di Pechino Express ha preso il via da Nara, da dove i viaggiatori sono partiti alla volta di Osaka, per poi chiudere gli ultimi 167 chilometri del reality nella cornice tradizionale di Kyoto. Alla fine a uscire vincitore da questa edizione è stata la coppia dei Raccomandati, composta da Chanel Totti e Filippo Laurino. La coppia aveva al suo attivo due vittorie di tappa e i ragazzi sono stati i primi a ricevere il biglietto per volare in Giappone, ultima tappa dello show. Proprio nella terra del Sol Levante, soprattutto dopo aver perso l’alleanza con la coppia dei Rapper, i Raccomandati hanno avuto un’accesa discussione con le Albiceleste, che hanno provato a rubare un “concorrente” ai Raccomandati durante una delle missioni finali. Le due sorelle e modelle argentine hanno provato a difendersi davanti a Costantino della Gherardesca, ma la loro ultima posizione le ha portate comunque ad essere eliminate in semifinale.

I Raccomandati, comunque, sono stati la vera sorpresa di questa edizione di Pechino Express, soprattutto per quanto riguarda Chanel. Figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, nonché star dei social per il pubblico più giovane, Chanel è entrata a Pechino Express portando il peso dei pregiudizi degli spettatori, che si aspettavano una ragazzina viziata e lamentosa, forse anche un po’ spocchiosa per i tanti privilegi con cui è nata. Invece Chanel Totti ha finito con il conquistare tutti. La sua ironia tipicamente romana, la sua naturalezza nell’affrontare le sfide e la sportività con cui ha accettato il malus e ha difeso anche le coppie che glielo hanno dato - come nel caso degli Spassusi - l’hanno resa la beniamina del pubblico, tanto che anche i canali social del programma hanno spesso puntato proprio su di lei per i contenuti online. A differenza di Fiona May, con il passato da atleta a livello internazionale, Chanel Totti è stata la vera portavoce della sportività di questa edizione, al punto che nemmeno i giorni storti di Filippo - spesso nervoso nelle ultime tappe - l’hanno fermata. Due volte a rischio eliminazione, i Raccomandati hanno però capovolto la situazione e hanno risalito la china, arrivando infine a trionfare.

Anche durante la finale, quando sembrava che le DJ fossero ormai irraggiungibili, i Raccomandati non si sono mai arresi e grazie anche alla spavalderia di Chanel nel chiedere i passaggi - anche a costo di mettersi in mezzo alla strada - la vittoria è arrivata a coronare un viaggio indimenticabile.