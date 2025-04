"Peggiore distruttrice di me stessa...". Le lacrime della concorrente di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

Domani andrà in onda la nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e la tensione nei ragazzi è sempre più forte. Anche per tirare fuori il nervosismo e scaricare un po' di agitazione, la produzione ha chiesto ai concorrenti di scrivere una lettera in cui si raccontano, in cui esternano il proprio vissuto e una delle più emotivamente profonde è stata quella di Alessia, ballerina, che mentre Maria De Filippi leggeva la sua non è riuscita a trattenere le lacrime. Le immagini della giovane artista che piange mentre fa conoscere al mondo la sua vita e le difficoltà attraversate hanno particolarmente colpito i telespettatori della puntata del day-time andata in onda venerdì 4 aprile.

" La definizione di me stessa è un ossimoro. Sono semplice ma complessa. Spesso rido di me stessa pensando a quanto sono goffa e cado dalle nuvole. Sono la peggiore distruttrice di me stessa, la mia testa è il mio potere ma anche la mia distruzione, sono costantemente negativa ", ha scritto Alessia nella sua lettera. Parole nelle quali si possono identificare migliaia di ragazze e di ragazzi che, come lei, non hanno mai avuto un rapporto facile con se stessi. " Ero quella debole. C'è stato un periodo della mia vita in cui sono stata sola, lontana da casa, in una camera al quinto piano con un fornello mobile sulla scrivania, mi lavavo i vestiti nel lavandino, li mettevo ad asciugare nella doccia ", prosegue la missiva della ragazza, svelando un lato della sua vita che finora in pochi conoscevano.

Quello, per lei, è stato " un periodo di stop dalla danza. Ho raggiunto i miei traguardi perché la determinazione mi ha dato consapevolezza, non per talento ". Nella lettera ha parlato soprattutto del rapporto con il suo corpo, sottolinenando di non sentirsi bella " sono una ragazza normale, ho avuto problemi col mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa. Poi il mio peso è sceso piano piano, ma ci sono state tante salite e ricadute che mi hanno lasciato molte insicurezze ". Ma quel tempo per lei sembra essere ormai passato, messo alle spalle.

non è facile accettarsi e volersi bene, trovare un equilibrio è difficile. Sono chi cerco di essere, il mio corpo è la mia macchina, la mia danza è solo mia anche grazie alla mia fisicità. Sto imparando ad amarmi

Alessia ha una nuova consapevolezza ma ci ha tenuto a sottolineare, nella sua missiva, che "".