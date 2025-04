Pier Silvio Berlusconi ringrazia i dipendenti per aver ricordato Papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ad di Mediaset Pier Sivio Berlusconi ha mandato oggi una mail a tutti i dipendenti e collaboratori che lunedì 21 aprile 2025 hanno lavorato nelle tv del Gruppo Mediaset per ricordare Papa Francesco.

La mail

" Cari collaboratori e amici, desidero ringraziarvi per la professionalità e l'impegno con cui avete coperto la notizia della scomparsa di Papa Francesco. In un momento tanto delicato e sentito, avete dimostrato tempestività, garbo e rigore. Il vostro lavoro ha garantito un’informazione di qualità, rispettosa e puntuale, all’altezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere. Il vostro impegno è motivo di orgoglio per me e per tutta l’azienda ".

Grazie di cuore.

Pier Silvio

La soddisfazione dei dipendenti

Una mail

particolarmente apprezzata dai dipendendi che anche in un giorno di festa hanno lavorato e collaborato per poter coprire una notizia così triste ma di fondamentale importanza e ricordare la figura di