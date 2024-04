Pietro Fanelli fuori luogo, Luce Caponegro senza maschere: le pagelle dell'Isola dei Famosi 2024

È andata in onda ieri sera, 11 aprile, la seconda puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. I due gruppi (famosi e non) si sono riuniti; chissà come sarà loro convivenza. Nonostante siano passate pochissime ore, i bersagli dei naufraghi sembrano essere chiari: Artur e Pietro che si sono “guadagnati” le inimicizie dei compagni. Joe Bastianich e Samuel Peron sono stati salvati dal pubblico; Luce Caponegro e Artur Dainese, invece, sono stati i meno votati. Francesca Bergesio ha dovuto abbandonare il reality per questioni mediche. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata sono: Luce Caponegro, Peppe di Napoli, Khady Gueyee Samuel Peron. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

I naufraghi

Peppe di Napoli – voto 5

Vuole vincere e questo è chiaro. Non è un caso che, nel duello contro i famosi, abbia scelto il leader del gruppo, Joe Bastianich. Una decisione precisa e mirata che la dice lunga sulla volontà di Peppe di prendere la situazione in mano. Attenzione, però, che il troppo stroppia.

Artur Dainese – voto 5

È il primo naufrago a non essere salvato dal pubblico e lui (ovviamente) non la prende bene. Tuttavia, nonostante lo sbuffo iniziale alla domanda di Vladimir su come l’abbia presa, replica: “È normale, il pubblico ha i propri preferiti”, ma dal viso traspare “rancore”. Poi, ha la meglio nella prova sott’acqua e si salva dalle nomination. Qualcosa non convince.

Luce Caponegro – voto 7

Anche Luce non è stata salvata al televoto e, d’altronde, non poteva andare diversamente avendo contro Joe Bastianich e Samuel Peron, due dei naufraghi più famosi in questa edizione. Senza peli sulla lingua, ha rivelato che – secondo lei – Joe ha superato il televoto per i tanti follower e per l’agenzia che lo ha seguito. Ahimè non supera la prova sott’acqua e finisce in nomination, ma noi speriamo che il pubblico la salvi perché ha tutte le carte in regola per vivere al meglio quest’esperienza. Peraltro, con molta sincerità, rivela di aver nominato Edoardo Franco per strategia, a differenza di molti altri concorrenti che già alle prima votazioni si nascondono dietro a un dito.

Marina Suma – voto 6

Con grande intelligenza ha dimostrato di potere e sapere cambiare idea. È per questo che, nonostante nella puntata di lunedì sera ha votato Artur, ha rivelato di avere sbagliato. Apprezzabile il mea culpa, anche rischiando di guadagnarsi le inimicizie dal resto del gruppo che ha trovato in Artur un “bersaglio”.

Francesco Benigno – voto 6.5

Da Mery per sempre all’Isola dei Famosi è un attimo. Francesco Benigno è arrivato in Honduras pronto a viversi la sua esperienza “per capire se la grinta che lo contraddistingue riesce ad uscire fuori”. Noi siamo certi che i presupposti ci siano tutti e qualcosa ci dice che sarà un protagonista assoluto in questa edizione.

Daniele Radini Tedeschi – voto 4

“Sono vecchio dentro”. Così, Daniele Radini Tedeschi rivela nel video di presentazione prima di confessare di non essere simpatico. Ma non è finita qui, perché – come se non bastasse – ha anche aggiunto di essere “demotivato”. Bene, ma non benissimo.

Joe Bastianich – voto 7

“Sembra che li hanno trovati nei parcheggi dei centri commerciali” ha tuonato Joe contro i “non-famosi”. Su una cosa non ci sono dubbi, Bastianich dice ciò che pensa e questo fa di lui, già alla seconda puntata, una dei probabili vincitori.

Samuel Peron – voto 5.5

Sono passate pochissime ore dallo sbarco dei naufraghi in Honduras, ma su Samuel Peron abbiamo le idee chiare: potrebbe essere il giocatore numero uno. Nei confessionali che lo hanno visto protagonista, è apparso centrato e con il dente avvelenato al punto giusto per le nomination ricevute. “Se mi hanno nominato vuol dire che mi pensano”, chiosa. Che dire: chissà se tra qualche settimana sarà ancora così, o se questo autocontrollo lo avrà già “archiviato” come, probabilmente, avrà già abbandonato i buoni propositi del vivere l’esperienza in gruppo.

Khadi Gueye – voto 7

Ci avevamo visto lungo. Già alla prima puntata aveva dimostrato di essere schietta e sincera; adesso, invece, ha mostrato la sua grande lealtà. Proprio nell’appuntamento di ieri sera, infatti, nel momento in cui avrebbe dovuto scegliere chi sfidare per ottenere l’immunità, piuttosto che scegliere Maitè (come avrebbe voluto), ha optato per Matilde Brandi. Il motivo? La giovane modella si era fatta male alla gamba. Una prova di correttezza di Khadi che – contro Maitè – forse, avrebbe potuto vincere a mani basse.

Pietro Fanelli – voto 4

Probabilmente Pietro ha accettato di partire per l’Honduras, senza sapere dove stava andando. Così, piuttosto che aiutare il gruppo, continua a sottolineare di essere lì per coltivare il suo rapporto con la natura. Adesso, va bene che all’Isola dei Famosi c’è tempo per rimuginare su se stessi, ma non si può morire di fame e di freddo. Dovrebbe fare tesoro delle parole della padrona di casa, Vladimir Luxuria: “Caro Pietro, se stai solo a poetare non avrai più nulla da mangiare”.

Per il secondo appuntamento con il prime time il reality ha registrato il 17. di share.