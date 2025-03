“È pilotato”. La rivelazione di Striscia la notizia su Affari tuoi

Ascolta ora 00:00 00:00

Striscia la notizia torna a fare il punto su Affari Tuoi, il programma "dei pacchi" in onda su Rai Uno che da quest'anno è condotto da Stefano De Martino e lancia un'accusa: " È pilotato ". A sollevare qualche dubbio nel programma di Antonio Ricci è stata una dichiarazione fatta da Max Giusti nel corso del podcast "La Tintoria" condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. " Ogni gioco ha un budget. Quello di Affari Tuoi era molto alto, 33.000 euro a puntata. Ogni puntata poteva avere 33 mila euro di montepremi ", ha spiegato l'ex conduttore, che ha tenuto le redini del programma dal 2008 al 2013.

Partendo da qui, il gruppo di Striscia la notizia ha raccolto alcuni dati ed è emerso che nel 2008/2009 la vincita stagionale media è stata di poco più di 42mila euro, che si è man mano abbassata: nel 2009/2010 è stata di 38.8mila euro, nel 2010/2011 di 35.8mila. E poi nel 2011/2012 di 38.3, nel 2012/13 di 34.1mila. Il budget di 33mila euro menzionato da Giusti trova pressoché conferma con l'arrivo di Flavio Insinna alla conduzione. Nel 2013/2014 la vittoria media della stagione è stata di 36.1mila euro, che nel 2014/2015 è passato a 35.2 mila euro e nel 2015/2016 è stata di 36.2mila. Nel 2016/2017 è stato, invece, di 36.7mila. Nelle stagioni di Insinna è stato pressoché costante sullo stesso valore.

Striscia la notizia non dà poi riferimenti in merito alla conduzione di Amadeus e torna a fornire i dati per la nuova gestione di Stefano Di Martino. La stagione è ancora in corso e al momento la vincita media si è attestata su 30.6mila euro di media. " Altro che gioco aleatorio, dove la fortuna la fa da padrona. Affari Tuoi elargisce ogni sera la vincita che gli consente di rispettare il budget e, per raggiungere tale scopo, le dinamiche “aleatorie” sono per questo pilotate ", si legge nel comunicato di Striscia la notizia che accompagna la documentazione raccolta dalla redazione.

Ai tempi delle dichiarazioni di Giusti, l'autore Pasquale Romano aveva già smentito la ricostruzione del conduttore in un'intervista a La Verità, sostenendo che vi fosse una dinamica prettamente aleatoria perché troppe dinamiche sono in campo per poter effettuare una manovra dall'alto. La costanza del montepremi medio, quindi, è solo casualità? Striscia la notizia continua a indagare.