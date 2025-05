Pino Insegno e la battuta contro Sinner: cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Essere il numero uno de tennis mondiale significa entrare al centro delle polemiche un giorno si e l’altro pure. Questo è quello che è successo a Jannik Sinner che, questa volta, è entrato nella bufere delle polemiche social anche a causa della presentazione di uno show televisivo come “Reazione a Catena”. Il motivo è presto detto: il presentatore del programma, Pino Insegno, si è lasciato scappare una battuta infelice sul numero uno del mondo. Ecco cosa ha detto e quali sono state le reazioni sui social dell’azzurro.

"Spero che Sinner non arrivi in finale al Roland Garros Non è che se non fa una finale crolla il mondo, gli auguro un raffreddore, nulla di più", esordisce Insegno durante la presentazione del suo programma. Il problema ha a che vedere con una concomitanza di impegni: il programma della Rai coincide esattamente con la finale del torneo, in programma proprio l’8 giugno. Il ritorno di Reazione a Catena su Rai 1 è previsto esattamente per il prossimo 8 giugno.

Uno scherzo del destino che potrebbe far perdere ascolti televisivi visto l’audience che si porta dietro il tennista italiano, ormai noto al grande pubblico sportivo e non solo. Ma le parole del presentatore non sono andate giù ai fan di Jannik che sui social si sono lanciati all’attacco. La battutina su Sinner in molti l’hanno interpretata come uno scherzo di cattivo gusto.

Lo spot ha fatto discutere anche per un’altra

scena ha fatto infuriare i social: il conduttore vestito con una camicia rosa che fa il truccatore con la voce effeminata. Alcuni commenti: “”, “Mediocrità e cretinaggine allo stato puro”.