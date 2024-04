La polemica continua di Artur Dainese, la schiettezza di Khadi Gueye: le pagelle dell'Isola dei Famosi 2024

È andata in onda ieri sera, lunedì 8 aprile, la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Diciotto i concorrenti sbarcati in Honduras, pronti a vivere questa esperienza che mette a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. Per la prima volta alla conduzione abbiamo visto Vladimir Luxuria, affiancata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata sono: Joe Bastianich, Luce Caponegro, Samuel Peron e Artur Dainese.

I concorrenti

Maitè Yanes - voto 4

"Che simpatia". Vladimir Luxuria le domanda se va tutto bene prima di tuffarsi dall’aereo e lei risponde tuonando: “So solo che mi chiamo Maitè e voglio tuffarmi”. Speriamo non risponda così agli altri naufraghi, altrimenti in Honduras potrebbe rischiare di durare da Natale e Santo Stefano.

Valentina Vezzali - voto 6.5

La schermitrice delle schermitrici. Per lei l’Isola è un’occasione per andare oltre i propri limiti; in particolare, quello dell’acqua che teme. Il suo obiettivo (d’altronde se non lei, forse, nessun altro potrebbe) è quello di tornare con una medaglia d’oro. Per adesso ci piace.

Luce Caponegro - voto 6

Senza disperarsi si tuffa dal temuto elicottero. Una vita ricca di alti e bassi segnati da tanti cambiamenti. Non voleva vivere ingabbiata e a 18 anni va alla ricerca di nuove emozioni, prima si afferma come icona del cinema hard. Poi, però, decide di mettere un punto a quella vita e, adesso, è sbarcata in Honduras per riprendere il contatto con la natura. Promette bene.

Francesca Bergesio - voto 5

Arriva sull’Isola con la corona e la fascia da Miss Italia, gliela “perdoniamo” soltanto perché subito dopo, senza esitazione alcuna, si lancia dall’elicottero e sbarca sull’Isola senza frignare. È pronta a rovesciare i pregiudizi e il cliché della “bella che non balla”. Su questo abbiamo pochi dubbi, ma fascia e corona poteva lasciarli a casa.

Matilde Brandi - voto 4.5

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Matilde Brandi si inizia davvero malissimo. Qualcuno le dica che è arrivata in Honduras e non in un villaggio vacanze, dal momento che già dimostra ansia e perplessità prima di fare il “classico tuffo” dall’aereo. Tuttavia, da lei ci aspettiamo grandi cose, considerando la sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip 2020. Per adesso, rimandata.

Greta Zuccarello - voto 5

Da prima ballerina, a Ciao Darwin, all’Isola dei Famosi. Greta ha un unico obiettivo: vincere il reality. Il motivo? Si descrive molto competitiva e per non farci mancare niente, pensa di poter far invidia per il suo aspetto estetico. È per questo che promette di rispondere a tono, qualora questo dovesse accadere addirittura arrivando ad “asfaltare”. Anche meno.

Marina Suma- voto 6

Da stella del cinema all’Isola dei Famosi. Marina Suma è tra le prime a tuffarsi nelle acque dell’Honduras. Si definisce molto forte e rivela di non avere paura di nulla. Vedremo se sarà davvero così. Poi, come ogni buon copione che si rispetti alla prima di un reality, promette di essere una guerriera.

Edoardo Franco - voto 7

Il vincitore di Masterchef “dal look inconfondibile”. Edoardo arriva in Honduras confessando di piacersi, anche se non si sente “figo”. Lui è uno chef e, probabilmente, l’Isola dei Famosi non è il posto giusto per le sue ricette, se poi consideriamo che c’è anche Joe Bastianich le cose potrebbero mettersi male. A onore del vero, però, le sue espressioni e le sue risposte sono già entrate nella storia del reality. Sonia Bruganelli domanda: “Fai anche lo psicologo?” e lui, senza peli sulla linga, replica: “No, però ci vado dallo psicologo”.

Aras Senol – voto 4.5

Considerando il grande seguito di Terra Amara, non poteva mancare un isolano direttamente dalla serie turca più amata del momento. Aras arriva sull’Isola quasi senza capire una parola in italiano e, così, “molto pronto e molto emozionato” ci regala il tuffo dall’aereo. Il suo sogno è trasferirsi in Italia, la terra che ama. Per adesso, caro Aras accontentati dell’Isola dei Famosi. Ah, un’ultima cosa, non accettiamo nomination senza un motivo valido, va benissimo non volere nemici, ma la figura del buon samaritano, meglio di no.

Joe Bastianich - voto 6

“Sono curiosa di sapere se sarà un leader o un bluff” chiosa Sonia Bruganelli sul naufrago (forse) più atteso di questa edizione. È ancora presto per dirlo, ma se arriva in Honduras rivelando di non essere solito andare d’accordo con le persone, la probabilità che sia un personaggio che farà parecchio discutere è molto alta.

Artur Dainese - voto 4

Già avvezzo al reality, Artur arriva sull’Isola dopo aver ottenuto un posto nella finale di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola. Senza patemi d’animo si lancia dall’elicottero e, per il momento, dimostra di avere le carte in regola per essere un naufrago che provocherà querella. Un unico neo: troppo polemico.

Edoardo Stoppa - voto 6

Uno dei naufraghi più noti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il conduttore televisivo si dice pronto al tuffo, ma non a tutto ciò che gli spetterà. Caro il nostro Edoardo, il bello deve ancora venire.

Samuel Peron- voto 6.5

Uno dei volti “storici” di Ballando con le Stelle sbarca in Honduras, sottolineando il suo amore per il ballo. Peron, sicuramente, è uno dei concorrenti più attesi di questa edizione. Rivela di voler andare sull’Isola per camminare scalzo sulla spiaggia. Speriamo abbia anche tanta voglia di mettersi in gioco, ma noi siamo sicuri di si e che sarà un grande protagonista.

Khadi Gueye- voto 7.5

La modella 26enne originaria del Senegal è arrivata in Italia nel 2002 e, per anni, ha abitato a Ceranova. Il suo sogno era diventare una modella e si è realizzato, adesso dichiara di avere un altro sogno: vincere l’Isola. Si descrive impulsiva e vendicativa e promette di non restare a guardare se qualcuno dovesse farle un torto. Noi, dal canto nostro, siamo contenti così da potere avere diverse dinamiche nel reality di Canale 5. Infine, conquista il pubblico, smascherando – già alla prima puntata – Pietro Finelli e così, rivolgendosi a lui, tuona: “Senza telecamere è un'altra persona poi quando ci riprendono fa così, fa il tenebroso”. Il pubblico già ama la sua schiettezza.

Alvina Verecondi Scortecci- voto 5.5

“Sono una contessina e vivo in questa meravigliosa villa”. Come inizio non c’è male. Promette di partire con gli insulti qualora qualcuno dovesse insultarla. Per le vacanze va a Cortina dove a vive di aperitivi, adesso, però, è all’Isola dei Famosi e lì non solo non ci saranno gli aperitivi, ma non avrà da mangiare. L’impressione è che la sua permanenza non sarà molto lunga.

Peppe di Napoli - voto 6.5

Al Grande Fratello c’era Guseppe Garibaldi, all’Isola dei Famosi è arrivato Peppe di Napoli, speriamo soltanto che nessuno gli soffi la finale. Da pescivendolo della città partenopea, a naufrago del reality di Canale 5. È sicuramente presto, ma siamo certi che Peppe sarà un bel personaggio. Le premesse sembrano esserci tutte.

Pietro Fanelli- voto 4

“Non sono troppo fan dei gruppi”, dice nel corso di un confessionale. Qualcuno gli dica che è andato all’Isola dei Famosi e se non fai gruppo dopo poche ore dallo sbarco si viene rispediti dritti in Italia. A dimostrazione di questo, si è già beccato le prime critiche dai compagni di Playa Espinada. Come se non bastasse, fino a poco tempo fa parlava male dei reality, adesso ne sta facendo uno. Come un gatto in tangenziale.

Per il primo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 20% di share.