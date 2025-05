"Così è una presa in giro...". Ad Amici si accende lo scontro tra i professori

Ascolta ora 00:00 00:00

Alessandra Celentano contro Emmanuel Lo, Emmanuel Lo contro Alessandra Celentano. Anche a costo di andare contro il volere degli stessi studenti. Mentre Amici di Maria De Filippi si avvia rapidamente verso la finale dell'edizione, tra i due professori di canto è guerra aperta. Celentano, infatti, ci ha riprovato per la prossima puntata a lanciare un guanto di sfida verso Francesco ponendogli come avversaria Alessia. La sfida, nemmeno a dirlo, ancora una volta è sui balli latinoamericani e il motivo è presto detto: la ballerina della maestra Celentano, infatti, ha vinto per due volte consecutive il campionato del mondo WDSF nella categoria "Solo Femminile Adulti" e ha conquistato il titolo di campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sportiva.

È chiaro l'intento della docente nel proporre questa sfida a Francesco, che di latinoamericano non conosce che le basi e non avrebbe alcuna possibilità, almeno sulla carta, di vincere contro Alessia. Ed è proprio questo che ha fatto infuriare il suo insegnante, nonostante Francesco sia sembrato propenso a battersi: " Avrei accettato anche l'altro, poi parlando con Emanuel ho ascoltato i suoi punti di vista e ho deciso di affidarmi a lui. Adesso però lo si fa e glielo dirò ". Il ballerino è sembrato determinato ad accettare la sfida quando ne è stato messo al corrente ma non aveva fatto i conti con il suo maestro, che però è stato di tutt'altro avviso: " Certo che è fattibile, però fa bene soltanto ad Alessia, che ti ricordo essere campionessa del mondo. Tu non hai mai fatto latinoamericano, non hai neanche tempo di entrare dentro questo mondo. Non siamo in un periodo di sperimentazione ".

Parole di buon senso quelle di Lo, evidentemente rivolte a tutelare il suo allievo in un momento così delicato della competizione, a una manciata di giorni dalla finale. " Non lo accettiamo, è una presa in giro nei miei e nei nostro confronti, non possiamo a una puntata dalla Semifinale. Non stiamo scappando, è lei che sta scappando da te, ha paura ", ha detto Lo cercando di motivare il suo allievo per convincerlo che quella era la strada giusta. Tuttavia, Francesco è sembrato non voler sentire ragioni, spiegando al maestro che " non siamo sulla stessa lunghezza d'onda ".

Sei nella mia squadra e non lo fai. Io come tuo prof lo rifiuto

Ma Lo è stato irremovibile e avvalendosi della posizione dominante, che gli dà l'ultima parola, ha deciso contro il volere del suo allievo: "".