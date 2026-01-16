Le presidi fanno centro

Sarà pure che queste presidi ci ricattano moralmente, perché affrontano argomenti che ci riguardano da vicino e che, oggettivamente, non sono contestabili, comunque, al di là di qualche sbavatura, è indubbio che le due fiction, in onda in contemporanea su Rai e Mediaset, hanno fatto centro. Il pubblico, che alla fine è giudice supremo, sta seguendo con grande passione sia Luisa Ranieri nel ruolo della preside coraggio che racconta la storia vera di Eugenia Carfora che ha ridato vita a un istituto superiore di Caivano, sia Sabrina Ferilli nel ruolo di una preside che combatte contro il revenge porn (nella foto). La prima puntata andata in onda lunedì su Raiuno con la Ranieri ha fatto il botto: 4.814.000 spettatori pari al 27% di share. Ottimo debutto anche per A Testa Alta Il coraggio di una donna su Canale 5 che, nella seconda puntata di mercoledì, ha mantenuto alto l'ascolto con 3.921.000 spettatori e share del 25.6%.

Certo, entrambe le serie mostrano in parte quei difetti tipici della serialità italiana che spiccano soprattutto se messe a confronto con le serie straniere che hanno invaso la nostra televisione, però, riescono ancora a conquistare una vasta platea. In ogni caso dalla tv passano ancora molti messaggi e quelli delle due presidi - il coraggio di andare contro tutti per salvare i ragazzi e il coraggio di denunciare chi ti fa del male - restano importanti.