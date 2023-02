"Privilegiati pagati per dire fesserie". Orietta Berti asfalta i concorrenti del Gf Vip

Liti, insulti, parolacce e scontri continui. Nella casa del Grande Fratello Vip la situazione sta degenerando e il pessimo spettacolo offerto dai concorrenti di questa edizione è stato a lungo trattato nel corso dell'ultima diretta del reality. La produzione e Alfonso Signorini si sono detti stanchi dell'atteggiamento dei gieffini sempre alla ricerca dello scontro, della rissa tra minacce e offese. Perché va bene il reality, le dinamiche per alzare l'attenzione e i battibecchi - quelli nelle varie edizioni non sono mai mancati - ma a certi livelli non si può arrivare. Lo ha detto chiaramente Signorini e lo hanno ripetuto con fermezza Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La dura critica di Alfonso Signorini ai concorrenti

Subito in avvio di puntata Alfonso Signorini ha puntato l'attenzione sulle risse scoppiate nella casa negli ultimi giorni e sulle offese volate a più riprese tra i vari gieffini. Situazioni ben oltre la decenza, che hanno obbligato Signorini a fare una ramanzina ai concorrenti in gioco. " Siete lì per divertirvi e divertire il pubblico, che però a vedere queste scene non si diverte più. Ve lo dico: io cambio canale. Siete un pessimo esempio ", ha detto con profonda amarezza il conduttore, che mai come in questa edizione si è trovato a dovere rimproverare il cast in più di una occasione. Dello stesso avviso anche Sonia Bruganelli, che ha puntato l'attenzione sulla popolarità tanto ambita dai concorrenti: " Un giorno uscirete e vi renderete conto di ciò che diciamo. Manca un mese e mezzo, molti di voi continuano a fomentare questi gruppi e atteggiamenti e tra un mese e mezzo di molti di voi non si ricorderà più nessuno ".

Orietta Berti zittisce i concorrenti