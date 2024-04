La profondità di Joe Bastianich, l'assurdità di Daniele Radini Tedeschi: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, lunedì 18 aprile, la quarta puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Dopo l’abbandono di Tonia Romano, Francesca Bergesio e la squalifica di Francesco Benigno, i naufraghi sembrano essere entrati nel vivo della loro esperienza e iniziano ad affrontate le tante avversità su Cayo Cochinos. Nel frattempo, hanno fatto il loro sbarco in Honduras, due nuove concorrenti: Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Peppe di Napoli e Joe Bastianich sono stati salvati dal pubblico, invece, Artur Dainese è finito direttamente al televoto della prossima puntata. Così, i naufraghi in nomination sono: Artur Dainese, Khadi Gueye, Peppe di Napoli, Alvina Verecondi Scortecci e Maité Yanes. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Marina Suma – voto 7

Da vera guerriera, dopo l’infortunio di lunedì scorso, Marina è tornata in Palapa con il sorriso sulle labbra pronta a proseguire questa avventura. Speriamo che si riprenda al meglio perché la sua positività e la sua leggerezza rappresentano un vero toccasana per i naufraghi su Cayo Cochinos e per il pubblico a casa.

Sonny Olumati – voto 6.5

Ballerino e coreografo, Sonny arriva in Honduras con una storia molto forte alle spalle e con la voglia di godersi a pieno questa esperienza. Ancora è presto per dirlo, ma l’impressione è che saprà ben destreggiarsi nel corso di questa avventura.

Rosanna Lodi – voto 6

La sua più grande passione è la cucina e il suo migliore amico è “Lello il mattarello”. Vuole portare sull’Isola leggerezza, nonostante si definisca casinista e rompi scatole. Insomma, ne vedremo delle belle.

Khadi Gueye – voto 8

Una gran bella rivelazione e una bella storia di vita. Khadi ha aperto il suo cuore, confessando il suo amore per la mamma e, con molta tenerezza, le ha dedicato delle parole meravigliose, ringraziandola per quanto fatto. Finalmente, una pagina bella di quest’Isola che (per fortuna) ci ha fatto dimenticare delle inutili querelle. Un bellissimo esempio.

Samuel Peron – voto 6.5

Da leader della settimana a “leader in crisi” è un attimo. Stiamo parlando del nostro caro Samuel Peron, uno dei concorrenti più noti (e promettenti) di questa 18esima edizione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, come ogni buon (e temuto) concorrente che si rispetti, viene accusato da alcuni membri del gruppo – per diversi motivi – di non essere adatto al ruolo. Inutile dire, quanto questo sia ciò che accade quando si individua un elemento forte. Per il momento, il ballerino di Ballando con le Stelle sta vivendo al meglio quest’avventura, alimentando anche alcune dinamiche: la cosa fondamentale per un reality.

Daniele Radini Tedeschi – voto 3

La vera domanda è: a che gioco sta giocando Daniele Radini Tedeschi? Millanta di essere andato in Honduras per farsi una vacanza e non per lavorare e fin qui tutto bene; peccato, però, che all’Isola dei Famosi bisogna rimboccarsi le maniche per potere andare avanti. Poi, con grande “classe ed eleganza”, rivolgendosi a Joe Bastianich, ha tuonato: “La differenza tra me e te è che tu parli di squacquerone e io di Caravaggio”. Alla fine, come se non bastasse fa un appello a casa: “Mandatemi un pandoro perché qui non si mangia”. È passata una settimana dal suo arrivo e noi siamo già stanchi e stufi del suo atteggiamento.

Joe Bastianich – voto 8.5

Continua a dire quello che pensa senza farsi troppi problemi. Poi, anche quando Daniele gli rivolge parole poco carine, lui rimane fermo e composto, dimostrando grande autocontrollo e soprattutto grande intelligenza. Tanta simpatia, ma anche tanta profondità da parte di Joe, come ha dimostrato mentre raccontava la sua storia ai compagni d’avventura, spiegando le difficoltà che la sua famiglia ha dovuto affrontare.

Pietro Fanelli – voto 3

È il “compagno” di avventure di Daniele Radini Tedeschi e già questo la dice lunga. Continua a fare la sua “Isola” alla quale noi, ancora, non abbiamo trovato un senso: tanti monologhi, parole e sfoghi fuori luogo. Alla fine, “per senso di liberazione” lancia in mare tutto quello che ha creato, mentre afferma di essere sicuro di vincere perché la gente è dalla sua parte. A questo punto ciò che ci auguriamo è che Pietro stia seguendo un copione, perché, altrimenti, sarebbe davvero tutto un po' surreale come spesso lo sono le sue parole.

Per il quarto appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17. di share.