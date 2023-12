Le provocazioni di Beatrice Luzzi, la purezza di Perla: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 30 dicembre, la 29esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata, a partire dagli scontri che hanno visto protagonista Beatrice Luzzi con alcuni inquilini della Casa. Momenti di grande emozione per Perla, Rosy e Letizia che hanno incontrato rispettivamente il papà, il marito e la mamma. Monia La Ferrera ha avuto meno preferenze da parte del pubblico al televoto. Gli inquilini finiti in nomination sono quindi: Federico, Monia, Rosanna e Beatrice. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della ventinovesima serata.

Concorrenti

Perla Vatiero – voto 8.5

Finalmente un aspetto diverso della vita di Perla. Così, la giovane di Angri ha aperto il suo cuore, rivelando una parte molto dolorosa del suo passato, la perdita della sorella gemella a soli 7 mesi. A darle un po’ di sostegno nella Casa è arrivato anche il padre e insieme ci hanno regalato grandi emozioni. A colpire profondamente è la purezza e la sincerità di Perla; ancora è presto per dirlo, ma noi siamo sicuri che la Vatiero riuscirà ad arrivare in finale e non soltanto per la love story con Mirko.

Stefano e Sergio – voto 4

Ci mancavano il gatto e la volpe. Entrambi sono arrivati ben consapevoli e preparati sul pensiero del pubblico a casa. Così, “magicamente”, una volta varcata la porta rossa, si sono letteralmente “appioppati” alla Luzzi e a Vittorio, entrambi protagonisti assoluti di questa edizione. Peccato che a differenza di Pinocchio noi abbiamo già sgamato il gatto e la volpe con largo anticipo.

Giuseppe Garibaldi – voto 6

Un Natale difficile per il giovane calabrese che ha avuto un duro momento di sconforto. Il motivo? Le parole di Beatrice Luzzi che l’hanno ferito moltissimo. Effettivamente, non deve essere facile rimanere per tanti mesi nella Casa di Cinecittà, tentando di gestire provocazioni continue. Tuttavia, per il momento, Garibaldi pare stia riuscendo a farlo; chissà fino a quanto resisterà.

Fiordaliso – voto 7.5

Fino a questo momento è stata un vero uragano, adesso anche lei inizia a manifestare le prime difficoltà e così, nei giorni scorsi, ha anche pensato di abbandonare il reality. Per fortuna, il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha deciso di farle assaporare un po’ di libertà chiamandola in studio. Insomma, speriamo che Zia Fiorda abbia compreso quanto sia fondamentale per gli equilibri della casa e per il pubblico fuori.

Anita Olivieri – voto 6.5

Su una cosa non abbiamo dubbi in questa edizione: Anita non se ne tiene mai una e dice sempre ciò che pensa senza remore alcuna. Sicuramente è un’ottima giocatrice, può piacere come no, ma è una delle protagoniste assolute all’interno del reality; senza lei molte dinamiche non sarebbero mai esplose.

Marco Maddaloni – voto 4.5

Caro il nostro Maddaloni, se l’intento era quello di creare scompiglio con le tue allusioni ci sei riuscito. Diciamoci la verità, l’uscita su Garibaldi la notte della Vigilia è stata alquanto fuori luogo, soprattutto se dinanzi al caos scoppiato in Casa, il campione di Judo ha poi provato a negare in tutti i modi le sue affermazioni. Ad aggravare ulteriormente la situazione, le parole in puntata, quando ha ribadito a Signorini che non avrebbe voluto esprimere il proprio pensiero su Garibaldi prima del 2 gennaio; peccato che poi sia accaduto. Insomma, forse siamo dinanzi ad un giocatore doc?

Letizia Petris – voto 7

È tempo di bilanci per la concorrente all’interno della Casa di Cinecittà. È per questo che, in occasione della fine dell’anno, si è lasciata andare ad alcune riflessioni sul modo di volere proseguire il suo percorso sia all’interno del reality che fuori. Grandissime emozioni per lei, con l’arrivo della mamma che le ha dedicato delle bellissime parole e ha voluto darle un abbraccio di conforto in giorni certamente non facili come questi, dal momento che, due anni fa, proprio il primo gennaio è venuto a mancare il papà di Letizia.

Beatrice Luzzi – voto 4

Un fine anno un po’ turbolento per Beatrice Luzzi che ha ammesso di aver effettivamente esagerato. L’attrice, infatti, complice anche il tempismo errato di Maddaloni, in piena Vigilia di Natale ha deciso di lanciare una provocazione a Garibaldi che poi ha finito per rovinare la serata un po’ a tutti. Come se non bastasse, l’attrice si è anche resa protagonista di un’uscita inadeguata, quando – seppur scherzosamente come ha sottolineato lei stessa – ha preso per il collo il giovane calabrese evidentemente infastidito. Insomma, speriamo che la Luzzi raddrizzi un po’ il tiro.

Per il ventinovesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 21% di share.