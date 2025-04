"Puzza di fogna". L'inconveniente del nuovo reality nella casa del Grande fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Da lunedì 7 aprile ha preso il via il nuovo reality di Canale5, The Couple, il cui schema è molto simile a quello del Grande fratello, almeno nella struttura. Infatti, i vip che vi prendono parte sono stati confinati nella Casa che è stata dei concorrenti del Gf fino a lunedì scorso. E questo sembra aver causato alcuni problemi ai nuovi inquilini. Sono state soprattutto le sorelle Boccoli a lamentare alcuni elementi non gradevoli nella Casa, soprattutto per quanto concerne gli odori, che pare siano sgradevoli.

Brigitta e Benedicta Boccoli, poco dopo essere entrate, durante un giro di ambientamento nella Casa hanno notato uno strano odore provenire dalla cucina e, in particolare, dal lavello. Senza usare troppi eufemismi, l'hanno definita " puzza di fogna " e l'hanno attribuita al fatto che i concorrenti del Grande fratello " sono stati sei mesi qui dentro ". La Casa, infatti, è la stessa e già durante l'edizione del programma di Alfonso Signorini erano iniziati i lavori per adattarla al nuovo reality, eliminando ambienti che sarebbero serviti successivamente per The Couple. Nell'ultima settimana, invece, è stato necessario apportare alcune modifiche, come per esempio alle camere da letto. Se al Grande fratello c'erano due camerate per tutti i concorrenti, per The Couple sono state realizzate stanze singole. Sono stati anche cambiati gli arredi, sostituiti con quelli dei nuovi sponsor, ma per il resto non è cambiato molto.

Tuttavia, anche la puzza, i concorrenti sembra l'abbiano presa con filosofia. " In salone però non si sente ", ha dichiarato Antonino Spinalbese facendo un giro della casa e appurando se ci fossero altri olezzi molesti. Tuttavia, a Benedicta Boccoli il fatto di essere entrata in una casa con mobili già usati non sembra la faccia particolarmente felice. Infatti, oltre che per la puzza, ha avuto modo di lamentarsi anche perché la cucina è evidentemente segnata dall'utilizzo dei precedenti inquilini. " Questa cucina è vecchia. Vedi? Guarda lì la piastra ", ha esclamato rivolgendosi ad Antonino.

Comunque in salone non c’è questa puzza, è solo qui, ma andrà via

Ma anche in questo caso, lui sembra avere la flemma di chi non sembra curarsi troppo di questi dettagli: "". Sarà riuscito a coinvolgere la sua compagna di avventura?