The Couple, le pagelle: la simpatia di Elena Barolo, i fratelli Mileto bene, ma non benissimo

È andata in onda ieri sera, lunedì 7 aprile, la primissima puntata di The Couple - Una vittoria per due. Al timone Ilary Blasi affiancata, nel ruolo di opinionisti, in questa nuova esperienza televisiva da un inedito duo: la giornalista e conduttrice Francesca Barra e il coreografo Luca Tommassini. Sono 8 le coppie che hanno fatto ingresso nel reality-game e a vincere la prima puntata sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Ecco tutte le pagelle della prima serata.

Benedicta Boccoli e Brigitta Boccoli – voto 7

Ex bambine prodigio, le sorelle Boccoli tornano sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza e lo fanno con l’entusiasmo di chi ha ancora molto da dire (e da dare). Icone della televisione anni ’80 e ’90, hanno seguito strade artistiche diverse: Benedicta ha abbracciato il teatro, mentre Brigitta ha scelto il mondo del circo. Ora le ritroviamo insieme, più affiatate che mai (forse), pronte a condividere una nuova avventura. Benedicta ha già dichiarato che non si terrà un cecio in bocca, mentre Brigitta pare già tremare all’idea delle “uscite” della sorella. “Ne vedremo delle belle”, promette Benedicta… e noi non vediamo l’ora. Siamo già curiosi di vederle all’opera, considerando che l’energia, la carica e la simpatia (cosa non scontata) sembrano non mancare.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco – voto 8

Lei si preoccupa di poter portare la piastra da casa, lui pensa già a cosa mangerà: Jasmine e Pierangelo sono la coppia più giovane del programma, e si vede, nel senso migliore del termine. Freschi, spontanei, leggeri. Lei sogna una carriera da cantante, seguendo le orme di papà Albano, da cui dice di aver ereditato la determinazione. Lui è truccatore e influencer, con una spiccata vena creativa. Fidanzatini da giovanissimi, oggi sono diventati migliori amici e questa complicità si percepisce chiaramente. Puntano tutto su creatività e velocità, anche se su quest’ultima ci sono ancora dei margini di miglioramento (basti pensare al trasporto della pallina sulla fronte in dieci secondi). Ma hanno già dimostrato di sapersi riscattare, come nella sfida sul riconoscimento degli oggetti. Jasmine, dal canto suo, ha già dato prova di avere carattere, come quando ha difeso con grinta la zia Amanda al Grande Fratello. Se porterà la stessa determinazione anche qui, ci sarà da divertirsi. Giovani, freschi e pieni di potenziale: teniamoli d’occhio.

Danilo Mileto e Fabrizio Mileto – voto 5.5

Sono l’unica coppia “nip” del programma, ma non per questo passano inosservati. Danilo si presenta come il fratello maggiore, più spigliato e istintivo, mentre Fabrizio è il più pacato e riflessivo. Lavorano insieme in tribunale e arrivano dalla Puglia, portando con sé una complicità fraterna solida e dichiarata: “Sappiamo tutto l’uno dell’altro”, assicurano. Entrano in gioco con un sogno nel cassetto: aprire un’attività insieme. E se la simpatia è il loro asso nella manica, dovranno imparare a dosarla con un po’ di strategia. Perché sì, sono divertenti, ma la prima prova fotografica è stata tutt’altro che brillante: Dante scambiato per qualcun altro, Cesara Buonamici scambiata per Silvia Toffanin, e la Sardegna… momentaneamente espatriata. Come se non bastasse, sono anche i meno votati e perdono la prima chiave. Ma siamo solo all’inizio, e il tempo per riscattarsi non manca.

Elena Barolo e Thais Wiggers – voto 8

Le ex veline di Striscia la Notizia, Elena e Thais amiche nel lavoro e di fatto, decidono di affrontare questa avventura in coppia, con entusiasmo e un pizzico di sana competizione. Elena descrive Thais come “esplosiva”, e Thais dice di avere molte cose in comune con l’amica. Una squadra ben equilibrata, insomma, tra chi vuole divertirsi (Elena) e chi punta dritta alla vittoria (Thais). Fin dalle prime battute dimostrano di avere voglia di mettersi in gioco e lo fanno con una leggerezza che non esclude la lucidità. Anzi. Il racconto di Elena sugli uccelli, i bestseller, le poesie e la casa in Normandia ci ha regalato uno dei momenti più spiazzanti (e divertenti) di questa prima puntata. Ma non solo sorrisi, hanno già una chiara strategia: in confessionale non hanno dubbi, e vanno a colpire le coppie più forti.

Irma Testa e Lucia Testa – voto 6.5

“La coppia delle imbucate”, così si definiscono le sorelle Testa. Irma è la prima pugile ad avere ricevuto la medaglia olimpica, Lucia la sorella infermiera di professione, ma con l’amore per la boxe. Con un importante passato alle spalle, le due sorelle sono nate in provincia di Napoli, a Torre Annunziata, in una famiglia numerosa dove non sono mancate le difficoltà. Più decise che mai, sostengono di voler affrontare questa esperienza per regalare un sogno alla mamma. La determinazione? Il loro plus. Vogliono vincere e sembra già essere evidente.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei – voto 7

Sposi da meno di un anno, Manila e Stefano scelgono di fare insieme questa esperienza, presentandosi già con un nome di coppia: “Nazzadei”. Lei ex Miss Italia, conduttrice e speaker radiofonica, lui ballerino e campione del mondo di latino-americano. Parlano del loro incontro come un colpo di fulmine e del loro amore come una favola. Su una cosa sembrano avere la meglio su tutti: l’affinità di coppia grazie alla quale hanno anche vinto una prova.

Laura Maddaloni e Giorgia Villa – voto 6

“Dare sempre il massimo, voglio sempre di più”. Con queste parole Laura Maddaloni si presenta in questa avventura rivelando che nella vita non avrebbe potuto sposare nessun altro se non Clemente Russo. A The Couple gareggia con un’altra grande atleta, Giorgia Villa, 22enne già tre voltre campionessa assoluta di ginnastica artistica. Unite dalla passione per lo sport, Laura e Giorgia si trovano per la prima volta una a fianco all’altra. Riusciranno a trovare una giusta complicità?

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli – voto 7

Antonino, si presenta così: “padre e parrucchiere” e arriva a The Couple, rivelando di amare le donne; non è un caso che sia spesso al centro della cronaca rosa. Partecipa al reality-game non sapendo con chi affronterà questa avventura, ma ha tutte le carte in regola per essere un ottimo concorrente; l’ha già dimostrato in passato, partecipando ad altri reality come il Grande Fratello. Piace e sa di piacere e nientepopodimeno sa anche stare davanti alle telecamere. Ad affiancarlo, c’è Andrea Tabanelli, ex calciatore e papà romagnolo doc. I due sembrano partire con un piccolo “intoppo”: entrambi puntavano tutto sullo sport e cercavano un compagno “acculturato”.

Vedremo come ne usciranno; intanto,

Per il primo appuntamento con il prime time il reality-game ha fatto registrare il 18.6% di share.