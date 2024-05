"Quando torni c'è il vestito bianco". Matilde Brandi in lacrime per la proposta di matrimonio in diretta

L'ultima puntata de L'Isola dei famosi ha riservato diverse sorprese. Nella nuova diretta serale anticipata alla domenica i naufraghi hanno vissuto molte emozioni e tra queste c'è senza dubbio l'incontro tra Matilde Brandi e il suo compagno, Francesco Tafanelli. L'imprenditore napoletano è arrivato a sorpresa in Honduras e ha letteralmente spiazzato la showgirl, parlandole di matrimonio.

Dallo studio Vladimir Luxuria ha fatto credere a Matilde Brandi che il suo fidanzato, Francesco, fosse in studio per mandarle un messaggio. "Stiamo tutti bene ma devo dirti che la mancanza di questi giorni, anche solo per parlarle a voce, è diventata una privazione molto forte. Sono molto contento di come si sta comportando e la fierezza della donna che ho accanto", ha detto Tafanelli davanti alle telecamere, mentre era nascosto fuori dalla palapa: "Sento il dovere di dirti che sei bellissima. Sprechi troppe ore a truccarti, non ne hai bisogno. Vederti splendere così è un bel messaggio. Il nostro incontro non è stato casuale, è autentico e noi condividiamo tanto. Sei una donna che può insegnare tanto, mi hai arricchito. Averti a fianco significa diventare più sereni".

Quando il collegamento si è interrotto Tafanelli è stato trasportato sulla spiaggia dell'isola per l'incontro con Matilde che, per l'occasione, era stata bendata. Ma il gioco volto a scoprire l'identità del misterioso ospite è durato poco e quando l'uomo ha pronunciato alcune parole ("Come una favola"), la Brandi ha subito capito che davanti a lei c'era il compagno. La coppia si è concessa qualche istante di abbracci e baci e a quel punto Matilde Brandi ha spiegato perché Francesco Tafanelli ha rappresentato la sua rinascita dopo la separazione dal suo ex marito: "Lui è arrivato nel momento peggiore, quello più buio e in cui avevo perso la speranza. Francesco mi tratta come una principessa".

A sorpresa è arrivata anche la proposta più importante. "Ho messo da parte un abito. Quando torni, capiamo il momento giusto per indossarlo", ha dichiarato l'imprenditore napoletano davanti alle telecamere, facendo esplodere Matilde Brandi in un pianto di felicità. Dallo studio Luxuria e i suoi opinionisti sono rimasti sorpresi dalle parole pronunciate da Tafanelli, che poi ha aggiunto: "Parlo dell'abito più importante, quello che ha il colore bianco del riso".

Una proposta di matrimonio in piena regola ma senza anello che ha fatto versaredi felicità a Matilde dopo la grande delusione per la fine della relazione con il padre delle sue gemelle.