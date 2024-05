"Situazione pesante". Perché Joe Bastianich si è ritirato dall'Isola dei famosi

"La salute di Joe è più importante. Ci sono ritiri e ritiri, nel suo caso non c'erano alternative". Così Vladimir Luxuria ha commentato il ritiro di Joe Bastianich nell'ultima puntata di Striscia la notizia, quando Valerio Staffelli gli ha consegnato un tapiro d'oro per lo scontro con Francesco Benigno. L'addio di Joe Bastianich al reality di sopravvivenza pesa, tanto. Non solo perchè l'ex giudice di MasterChef Italia era uno dei concorrenti più amati dal pubblico ma anche perché era un papabile vincitore dell'edizione in corso. Le sue precarie condizioni di salute, però, non gli hanno consentito di proseguire la permanenza in Honduras e Bastianich ha preferito ritirarsi definitivamente.

Prima della diretta di lunedì, l'imprenditore italoamericano aveva abbandonato momentaneamente la spiaggia dove vivono i naufraghi a seguito di gravi sintomi gastrointestinali. Joe Bastianich è stato ricoverato alcuni giorni presso una struttura sanitaria vicino al residence della produzione dell'Isola dei famosi, ma dopo gli accertamenti di rito, lo staff medico gli ha detto che continuare l'esperienza televisiva di sopravvivenza sarebbe stato pericoloso. Così Joe, durante l'ultima diretta del programma, ha comunicato il suo ritiro. "In questa avventura avete visto le parti più deboli di me, dover lasciare per questi problemi è una cosa, che mi rende molto triste", ha detto l'imprenditore salutando i compagni naufraghi, con i quali aveva legato in modo profondo.

L'imprenditore italoamericano non è entrato nei dettagli dei suoi problemi fisici, ma secondo quanto raccontato da lui stesso è stato lo staff medico a imporgli uno stop per evitare conseguenze più serie: "Purtroppo è una situazione difficile per me. Normalmente quando faccio delle cose le faccio fino in fondo. Quando la dottoressa mi ha detto che non potevo continuare è stato molto pesante per me a livello personale". Dopo avere lasciato l'isola Joe non è ancora tornato a comunicare con i suoi fan attraverso i social network, come fatto invece da altri ex naufraghi che hanno abbandonato il programma prima di lui. È probabile, però, che Bastianich adotti il sistema del "silenzio social" in vista del suo rientro in studio, a Cologno Monzese, dove lo aspettano Vladimir Luxuria e gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Nell'attesa di sapere cosa è successo in Honduras e di ascoltare il suo racconto, i follower di Joe Bastianich continuano a subissarlo di messaggi e commenti sulla sua pagina Instagram, che però al momento non trovano risposta.