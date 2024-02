"Quante falsità sulle foibe". Delirio rosso contro Amadeus

Oggi sabato 10 febbraio si celebra la Giornata del ricordo, per mantenere viva la memoria sugli orrori delle foibe e sul dramma degli esuli istriani. Una tragedia indelebile della storia di questo Paese, frutto dell’odio del regime comunista di Tito. La ricorrenza è stata protagonista anche nella serata finale del Festival di Sanremo: per introdurre il tema del ricordo delle vittime delle foibe, Amadeus è partito dall'omaggio al cantautore Sergio Endrigo, nato a Pola e costretto nel 1947, a causa della cessione d'Istria a Jugoslavia fu costretto a lasciare la sua città natale con altri 250 mila connazionali.

“Le milizie di Tito misero in atto una strage di massa facendo morire nel mondo una quantità incredibile di uomini, donne, bambini nelle foibe. Una vicenda a lungo dimenticata che appartiene all'epoca oscura delle dittature e ci fa riflettere sul valore della memoria e soprattutto della verità”, le parole di Amadeus sul palco del Teatro Ariston: “ Oggi è la 'Giornata del ricordo’ istituita per tenere viva la memoria di una delle pagine più tragiche della nostra storia”. Come facile immaginare, la parola “comunismo” non è mai stata citata. Ma già il momento dedicatogli è un grande passo in avanti. Ma purtroppo non è tutto.