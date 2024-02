"Nel Giorno del ricordo un pensiero ai martiri delle Foibe". Meloni a Basovizza per la commemorazione

Oggi, 10 febbraio, è il Giorno del ricordo. Una data istituzionale per mantenere viva la memoria sugli orrori delle foibe e sul dramma degli esuli istriani. " Il mio pensiero va ai martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia ", ha scritto il premier Giorgia Meloni, che quest'oggi si è recata al Monumento nazionale Foiba di Basovizza, a Trieste, per partecipare alla cerimonia solenne. In rappresentanza del governo anche il vicepremier Antonio Tajani, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Presente anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il premier ha deposto una corona di alloro, soffermandosi qualche minuto in raccoglimento.

In questa giornata simbolica, alla città di Trieste è stata conferita la medaglia d'oro al valore militare: " Subiva con fierezza il martirio e la strage delle foibe non rinunciando a manifestare il suo attaccamento alla Patria. Con tenacia, con passione e con nuovi sacrifici di sangue ribadiva davanti al mondo il suo incrollabile diritto di essere italiana ".