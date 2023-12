Rai, aperto procedimento disciplinare su Corsini

A seguito delle dichiarazioni rilasciate sul palco di Atreju dal direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, è stato aperto un procedimento disciplinare a suo carico. La notizia trapela da fonti interne al servizio radiotelevisivo nazionale. Al centro della polemica ci sono le parole pronunciate da Corsini durante la moderazione di un incontro alla festa di Fratelli d'Italia: " Nelle edizioni passate abbiamo visto Bertinotti, Veltroni, D'Alema, Conte... Quest'anno il confronto ce l'abbiamo ma qualcuno ha preferito rifiutare, forse perché nell'era dei social è più facile cercare un po' di like, ma a dibattere nel merito hanno preferito occuparsi di come vestirsi o di che colore utilizzare piuttosto che confrontarsi nel merito ".

A fronte di queste dichiarazioni è esplosa la polemica politica da sinistra, che ha costretto Corsini a scusarsi: " Quando si estrapolano parole dal contesto in cui sono state espresse, si corre sempre il rischio di prestarsi a facili critiche e strumentalizzazioni ". Quindi, ha aggiunto, " mi dispiace davvero che alcune mie frasi abbiano generato fraintendimenti. Nei miei brevi interventi introduttivi, finalizzati esclusivamente ad animare il dibattito e coinvolgere e presentare i relatori, non c’era ovviamente alcun intento politico o polemico e di questo mi scuso ". Quindi, nel suo intervento di scuse, ha concluso: " Sono un giornalista del servizio pubblico e il mio impegno quotidiano, come quello di tutti i miei colleghi, è garantire in ogni situazione autonomia, pluralismo e completezza nell’informazione ".