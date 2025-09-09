Raoul Bova porta il figlio sul set di Don Matteo: Francesco reciterà nella fiction Rai

Esordio sul piccolo schermo per Francesco, il secondogenito di Raoul Bova, che ha fatto la sua prima apparizione televisiva sul set di Don Matteo, la popolare fiction Rai di cui il padre è protagonista. Ma non si è trattato solo di una visita affettuosa a papà durante una pausa pranzo: il ragazzo, infatti, ha partecipato attivamente alle riprese, vestendo i panni di un infermiere.

Un piccolo ruolo, certo, ma carico di significato: un primo passo nel mondo dello spettacolo per il figlio di uno degli attori più amati in Italia.

Sul set di Don Matteo

Le immagini trapelate dal set romano della serie e pubblicate dal settimanale Chi mostrano Francesco Bova sul set insieme al padre, sorridente e a suo agio, vestito con una divisa da personale sanitario. Il suo è un ruolo da comparsa, ma potrebbe segnare l’inizio di un percorso artistico.

Non è ancora chiaro se si tratti solo di un’esperienza occasionale o se Francesco voglia seguire le orme del padre. Quello che è certo è che il loro rapporto padre-figlio appare forte e sereno, nonostante i recenti scossoni nella vita privata di Raoul Bova.

Raoul Bova e Rocío: la crisi, il gossip e la reazione

L’estate 2025 è stata turbolenta per Raoul Bova, finito al centro delle cronache rosa dopo la diffusione di presunti messaggi privati con un’altra donna, Martina Ceretti. Ne è seguito un fiume di gossip e indiscrezioni sulla fine della sua lunga relazione con Rocío Muñoz Morales.

Bova ha chiarito, tramite i suoi legali, che la relazione era già conclusa da tempo. Ma Rocío ha risposto con sorpresa, dicendo di aver appreso tutto dai media. Una frattura emotiva che ha generato molta attenzione.

Bova al lavoro, Rocío con le figlie

Mentre Raoul Bova si è mostrato in pubblico, al mare con le figlie e poi subito di nuovo al lavoro sul set di Don Matteo, Rocío è apparsa più provata. Le foto che la ritraggono negli ultimi eventi pubblici, come la Mostra del Cinema di Venezia, mostrano un volto segnato ma determinato a proteggere le figlie, Alma e Luna, dalla tempesta mediatica. A Venezia, Rocío ha comunque dichiarato: " Sto bene. La vita e il lavoro continuano ".

Un padre presente: tra lavoro e famiglia

Raoul Bova ha sempre mantenuto un

legame solido sia con Francesco che con le figlie più piccole. Il debutto del figlio al suo fianco su un set così importante è la prova che, anche nei momenti difficili,resta un punto fermo.