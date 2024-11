Riccardo Scamarcio e la scena di sesso con Monica Bellucci: "Ecco perché durò sette ore"

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna Belve, il programma di interviste "graffianti" condotto da Fancesca Fagnani dove i vip, messi un po' sulla graticola, finiscono per raccontare retroscena della loro vita davvero inediti. Ad inaugurare la quarta edizione, in onda dal 19 novembre su Rai 2, l'attore Riccardo Scamarcio, che senza troppi peli sulla lingua si è soffermato su parecchi episodi inediti della sua vita sia privata che lavorativa, a partire della tanto chiacchierata scena d'amore insieme a Monica Bellucci, del film: "Manuale d’amore 2” diretto da Giovanni Veronesi.

Riccardo Scamarcio

Nella pellicola, Scamarcio interpretava un giovane paziente sulla sedia a rotelle che ha un rapporto d'amore con una fisioterapista, interpretata appunto dalla Bellucci, che ricordando la scena l'aveva definita come: " La più erotica che abbia mai interpretato ". Sarà stato così anche per lui? È la domanda che in molti si sono fatti e che la Fagnani ha girato all'attore.

" Posso ricambiare, ci mancherebbe! - ha commentato Scamarcio - Certo, mi sono attirato l’odio di tanti uomini con quella scena " ha spiegato prima in maniera formale. Incalzato dalla conduttrice, incuriosita soprattutto dal fatto che la ripresa della scena si fosse protratta fino alle 4 di notte, ha rivelato l'inedito backstage: " Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi…uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa! Uno può avere anche delle reazioni involontarie ", provocando una divertita reazione del pubblico.

La verità sull'amore

Ma le rivelazioni non si sono fermate a questo. Dopo molte relazioni, le più note con l'attrice Valeria Golino e la produttrice Angharad Wood da cui nel 2020 ha avuto una figlia di nome Emily, ora è da qualche tempo legato all'attrice Benedetta Porcaroli, con cui ha fatto la prima uscita di coppia sul red carpet a Los Angeles e bissando in quello romano del Festival del Cinema di Roma appena un mese fa. Alla Fagnani ha confessato di essere molto innamorato e che le cose con la fidanzata vanno a gonfie vele.

Le sostanze proibite

Le domande si sono poi spostate sulla sua conoscenza con la droga e l'attore ha ammesso di: " Averle provate quasi tutto, ma di non aver mai sviluppato una dipendenza ". L'intervista, durata oltre mezz'ora, è stata anche l'occasione per l'attore di togliersi qualche sassolino dalla scarpa soprattutto in ambito lavorativo.

Nonostante i grandi film interpretati e il riconosciuto talento anche a livello internazionale, Scamarcio non ha ricevuto molti premi: " Ho pestato molti piedi di quelli che contano, tra registi e produttori, soprattutto da giovane. Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque ".

Non si è risparmiato neanche

Mi facevo le canne in centro storico ad Andria, anche se oggi

tendo al bianco, nel senso che ho trovato e raggiunto la pace dei sensi"

raccontando la sua giovinezza un po' inquieta: "-ha aggiunto -