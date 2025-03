"Ricottari, fanno schifo". Il retroscena sullo sfogo al Grande Fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Presunzione o meno, Shaila Gatta al Grande fratello non ha accettato di non essere ancora in finale. L'ex velina da giorni vanta una sorta di diritto alla priorità per il passaggio in finale in forza del suo percorso nella Casa. Tuttavia, il pubblico che vota e le ha preferito Zeudi Di Palma non sembra essere della sua idea così come i suoi compagni, che ogni giorno la ascoltano mentre si lamenta di come sia ingiusto che lei debba ancora essere a rischio di nomination. Per il momento, i finalisti di questa edizione sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e, appunto, Zeudi Di Palma. Gatta nella Casa è insofferente per non essere nel terzetto, ha i nervi tesi e non perde occasione per dimostrarlo.

Stavolta, a mandarla su tutte le furie, è stata quella che lei sostiene essere la mancanza di pulizia da parte dei compagni. Nel momento in cui si è trovata da sola a fare i lavori domestici, benché ci fossero altri inquilini nelle vicinanze, Gatta ha sbottato ad alta voce per farsi sentire anche dagli altri. " Sti quattro cretini, nullafacenti di me**a, viziati di me**a. Ma che schifo ", è stato lo sfogo dell'ex Velina anche nei confronti di Lorenzo, forse suo fidanzato, che si trovava lì e non ha fatto nulla per aiutarla. " Sono dei ricottari, sempre scuse per non pulire. Una volta perché è il post puntata, una volta perché l’hanno fatto il giorno prima e una volta perché devono fare altro ", ha accusato la velina sfogandosi poi con Spolverato in giardino. Sul fatto che, tradizionalmente, la Casa che ospita il Grande fratello non venga tenuta pulita dai concorrenti, Shaila non ha torto. Quest'edizione, così come le precedenti, lo ha dimostrato. Anzi, quest'anno c'è stata forse un'attenzione in più rispetto a qualche anno fa, quando furono addirittura gli autori e il conduttore a riprendere i concorrenti per la sporcizia nella quale vivevano.

Ma come sempre ci sono modi e modi di esternare il proprio disappunto ed evidentemente Gatta non ha il dono della diplomazia.

Il nervosismo si taglia con il coltello nella Casa, Gatta ha addirittura messo in discussione il rapporto con Lorenzo come ragione per non essere ancora in finale, adducendo la paura che all'esterno venga percepita in un modo che lei non desidera. Tra meno di 20 giorni questa edizione sarà finita e tutti i nodi verranno al pettine. Anche rancori, invidie e risentimenti.