"Adesso ho paura". Il crollo della concorrente: cosa succede al Grande Fratello

Il Grande Fratello è alle battute finali per questa edizione e i nodi stanno venendo al pettine. Durante i mesi di permanenza nella Casa, i concorrenti hanno stretto alleanze e amicizie, hanno anche iniziato storie d'amore che si stanno tutt'ora svolgendo, ma tra 20 giorni tutto sarà finito e per loro ci sarà il duro ritorno alla realtà. Per questo motivo diversi inquilini della Casa più spiata d'Italia ora si stanno rendendo conto che quanto fatto in questi mesi sotto le telecamere potrebbe ripercuotersi sulla propria immagine, non sempre in maniera positiva, anzi. Chi sta prendendo coscienza e consapevolezza di questo è senz'altro Shaila Gatta, che ora si chiede se quanto fatto nella Casa potrà ripercuotersi sul suo personaggio.

L'ex velina, da un bel po' di tempo a questa parte, è vicina a Lorenzo Spolverato, che è forse il personaggio più controverso di questa edizione del Grande fratello. In tanti si chiedono come mai non sia ancora stato squalificato dal gioco e ancora più persone si chiedono come abbia fatto a ottenere per primo l'ingresso in finale con larghissimo anticipo. Piace al pubblico? Forse, o magari piaceva, perché da tempo ormai il suo comportamento è motivo di ampie critiche da porzioni sempre più generose di seguaci del Grande fratello. Comportamenti che Shaila sta percependo essere rischiosi ed essendo lei stata la sua fidanzata per lunghe settimane, teme che questo accostamento possa comprometterle qualcosa una volta che il Gf sarà finito. Questo pensiero l'ha mandata in crisi e in un confessionale trasmesso su Canale5 nel pomeriggio di oggi, a poche ore dalla prima diretta settimanale, l'ex velina ha espresso tutte le sue preoccupazioni.

" La mia paura è che la persona che sono possa essere associata a qualcun altro… Che possa essere nell’ombra di qualcun altro, perché è un po’ una squalifica del mio essere e di tutto quello che ho fatto nel tempo ", ha dichiarato in confessionale tra le lacrime. Finito lo sfogo con gli autori, la concorrente ha poi trovato rifugio in Chiara Cainelli: " Come lui merita la finale e l’ha avuta, me la merito pure io, perché ho dato tanto da sola, e pure in amore ho dato tanto… ".

Mi sento una stupida in questo momento… Cioè, non sono abituata a dire che me lo merito e a dire che io sono Shaila e di non essere l’ombra di nessuno o la fidanzata di nessuno… Io sono soprattutto Shaila

E ancora, ha aggiunto: "". Ma proprio per i suoi trascorsi, per lefatte con Lorenzo e per quegli atteggiamenti poco chiari avuti nelle scorse settimane, non tutti credono al suo sfogo. Se ne parlerà in puntata?