"Ricoverata per 10 giorni". Il dramma di Elisabetta Gregoraci: cosa è successo

Elisabetta Gregoraci si è aperta con Silvia Toffanin nel corso dell'ultima puntata di Verissimo e le ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita, legato a una problematica che l'ha costretta a un lungo ricovero ospedaliero. In questo periodo è stata anche costretta a fare delle importanti riflessioni sulla sua vita, in conseguenza del comportamento di una persona che lei avrebbe voluto vicino ma che, invece, per lei non c'è stata.

" Sono stata male, sono stata ricoverata. In quel periodo una persona non mi è stata accanto, ci sono rimasta male. Non sto parlando di Flavio Briatore, non stiamo insieme ", ha dichiarato la showgirl ai microfoni di Canale5. " Ora sto molto bene da sola. Ho avuto frequentazioni che sono durate anni, ogni storia è diversa e importante, ma alla fine erano persone che non andavano bene per me. In quelle circostanze è giusto lasciar andare ", ha proseguito la showgirl lasciando intendere che accanto a lei c'era una persona che per tempo è stata per lei importante ma il suo comportamento in quel momento difficile non è riuscito a restarle accanto e allora ha preferito rompere i rapporti e guardare avanti.

" Ho attraversato una fase particolare della mia vita, ho capito che mi devo voler bene. Il mio fisico mi ha detto di fermarmi, ora sto bene ", ha detto ancora. Nessuno sapeva del problema avuto, è stata brava a tenere riservato il momento difficile, probabilmente lo voleva vivere in totale privacy per evitare invasioni nella sua sfera personale. " Tutto è successo all’improvviso. Io faccio un sacco di cose, non mi stanco mai. Poi nella vita accadono determinate cose, è andato via un programma a cui ero molto legata. Mio figlio si è trasferito a Ginevra, è successo tutto insieme. Le difese immunitarie si sono abbassate all’improvviso, lo stress ha pesato ", ha detto ancora Gregoraci, dando qualche indicazione sulla sua problematica.