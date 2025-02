"Ringrazio tutte le forze dell'ordine". La lezione di Carlo Conti dal palco di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un omaggio semplice, ma sentito e non scontato. Verso la metà della seconda serata di Sanremo 2025 Carlo Conti ha voluto utilizzare qualche secondo per dedicare un messaggio speciale a tutte le forze dell'ordine: e chissà se qualcuno davanti alla televisione, soprattutto se fervente appartenente al mondo della sinistra più radicale, avrà storto il naso e si sarà sentito offeso per il gesto del direttore artistico della 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma poco importa. Il presentatore fiorentino ha colto l'occasione tecnica dell'uscita dal palcoscenico del cantante Bresh, subito dopo la sua esibizione, per collococarsi al centro dell'Ariston e pronunciare poche ma ferme parole a favore di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed esercito. Con buona pace di qualche "simpatico" antagonista.

" Voglio approfittare di questo attimo per ringraziare tutte le forze dell'ordine ", ha esordito Conti nel suo breve discorso. " Forze dell'ordine, che sono fuori, che sono qua, e che ogni giorno controllano la nostra vita quotidiana e, in molti casi, perdono purtroppo anche la vita per noi ". Dunque, il rigraziamento del presentatore televisivo toscana viene esteso a tutte le forze dell'ordine " che anche qui a Sanremo garantiscono la nostra sicurezza ". Il messaggio trasmesso in eurovisione è stato accolto da un forte e lungo applauso da parte di tutti gli spettatori presenti all'interno del teatro Ariston.

Del resto Carlo Conti, stanti le proprie esperienze passate, ha tutta la credibilità per potere omaggiare con tutto il cuore le forze italiane di pubblica sicurezza. Infatti - e forse non tutti lo sanno - lui è un ex sergente dell'Esercito Italiano del 3° scaglione 1982, come ha ricordato pochissimi giorni fa il profilo ufficiale Instagram di "Radio Esercito" che, cogliendo l'opportunità di esaltare la figura del conduttore che è ritornato al timone di Sanremo a otto anni di distanza dall'ultima volta, ha aggiunto: " Regole e disciplina sono stati i suoi punti di riferimento tanto nella carriera militare quanto in quella artistica ". Ed è proprio nella web radio delle Forze Armate che Conti aveva rilasciato nel 2021 una lunga intervista nella quale ripercorreva tutta la sua attività artistica.

Recentemente il conduttore tv ha anche partecipato al fianco dell'Arma dei Carabienieri per campagna di comunicazione e sensibilizzazione per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). In generale, comunque, il rapporto tra Carlo Conti e l'istituzione delle forze dell'ordine è stato sempre ottimo.

Lui non fa mai mancare il suo saluto nel corso di manifestazioni pubbliche da lui condotte che, notoriamente, hanno grande importanza e moltissimo seguito

affetto nei nostri confronti

il nostro operato e per questo gli siamo grati

Basti pensare a quello che scrisse nel 2016 l'allora segretario generale del SAP Gianni Tonelli che ringraziò Conti per la sua costante attenzione nei confronti delle forze dell'ordine: "", evidenziando il suo "" e sottolineando positivamente "". Gli esponenti di quell'ala dellacomplice del clima anti-polizia se ne dovranno fare una ragione.