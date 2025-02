Bianca Balti, il messaggio dal palco di Sanremo: "Donne di grande esempio per gli uomini"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha specificato fin dal suo arrivo a Sanremo che non voleva essere etichettata come la persona "malata di cancro", bensì che desiderava celebrare la vita con il suo innato entusiasmo e con la sua straordinaria solarità: e così la più attesa della seconda serata della 75esima edizione del Festival della canzone italiana non poteva che essere Bianca Balti. Per lei non si tratta della prima occasione sul palcoscenico del teatro Ariston ma, a causa del periodo difficile che sta attraversando, questa volta per lei l'esperienza è sicuramente ancora più emozionante. Prima ancora di Cristiano Malgioglio e di Nino Frassica, Balti è la prima dei co-conduttori a scendere le scale e lo fa in tutta la sua bellezza, ma soprattutto in tutta la sua verità.

La supermodella lodigiana ha da poco finito la chemioterapia per curarsi da un tumore ovarico e si è mostrata senza filtri anche sulla scena di Sanremo: una scelta potente che abbatte ogni tabù sul cancro, più di qualsiasi monologo. Al suo ingresso sull'Ariston Balti ha illuminato il palcoscenico con un sorriso smagliante e con un lungo abito in bianco ghiaccio, principesco e scollatissimo su schiena e décolleté, senza rinunciare altresì agli orecchini di diamanti e ai guanti "da diva" moderna in pizzo nero. Nessuna parrucca per lei e neanche il foulard con cui si era presentata in conferenza stampa questo pomeriggio.

Una volta raggiunto Carlo Conti al centro della scena, la modella lombarda quarantenne ha subito escalamato: " Che emozione Sanremo ", rivolgendosi direttamente al direttore artistico e conduttore, che le ha ricordato quando era già stata ospite nel 2013 con Fabio Fazio. La risposta è stata d'impatto: " Sì, ma non mi ero divertita, invece sono sicura che mi divertirò un sacco quest'anno - ha aggiunto -. Grazie per avermi fatto uscire prima di Malgioglio, così saprete tutti che le piume le ha copiate da me ". Un modo per entrare immediatamente in sintonia non solo con i suoi compagni di viaggio di questa puntata, ma anche con la platea sanremese e i telespettatori da casa.

In occasione della sua seconda entrata al fianco del presentatore fiorentino, quest'ultimo ha voluto sottolineare la sua classe e la sua eleganza, specificando subito dopo: " Tu devi essere un grande esempio per tante donne, un esempio forte ". Prontissima è stata la chiosa di Bianca Balti: " Ma soprattutto... noi donne siamo sempre di grande esempio per gli uomini ".

Un messaggio accolto da unda parte del pubblico presente all'Ariston. La sua presenza a Sanremo 2025 si rivelerà certamente di fondamentale importanza per molte persone che stanno portando avanti difficili battaglie personali.