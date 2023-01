"La risposta è ca....". Gaffe incredibile a Lingo. La Balivo non si trattiene

Il signor Giancarlo, che fece infuriare Mike Bongiorno per la sua risposta hot a La ruota della fortuna nel 1995, avrà riso di gusto nel vedere l'ultima puntata di "Lingo". Perché quanto avvenuto in diretta, nel programma di La7 condotto da Caterina Balivo, ricorda molto la sua storia. Domanda precisa, lettere a formare una parola ambigua e risposta sbagliata con tanto di gaffe. E come era prevedibile il video è già diventato pane per gli sfottò sul web.

Il quiz di Caterina Balivo su La7 non sta conquistando il pubblico e gli ascolti stentano a decollare. Il format è stato già cambiato in corsa e con l'inizio dell'anno nuovo sembra che la formula sia quella giusta per attirare i telespettatori. Nell'ultima puntata, durante il gioco della parola nascosta, le tre coppie di concorrenti si sono messe alla prova, ma nessuno si sarebbe mai immaginato lo scivolone sulla domanda: " Spesso precede l'esame ".

Cosa ha detto il concorrente

Sul tabellone sono iniziate a comparire le prime lettere, che componevano la parola e due concorrenti, Marco e Gianluca, si sono prenotati per dare la risposta. Nel video diventato virale sul web, si nota che uno dei due è titubante, ma l'altro sembra sicuro della sua risposta. " Cacarella ", scandisce il concorrente mentre l'amico accanto a lui sgrana gli occhi e a quel punto per Caterina Balivo è stato impossibile proseguire. La stessa cosa che successe nel 1995 a "La ruota della fortuna" con il signor Giancarlo. Ma in quel caso Mike Bongiorno bacchettò il concorrente per l'ardire.