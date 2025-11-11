Il ritorno di Sgarbi in tv: "Richiesta di Evelina fuori misura"

Vittorio Sgarbi è tornato in tv: dopo una lunga assenza durante la quale ha avuto anche alcuni problemi di salute, il critico d'arte ed ex onorevole è stato ospite di Bruno Vespa nel programma "Cinque Minuti" in onda subito dopo il Tg1. Lo ha annunciato lui stesso tramite i social, pubblicando uno scatto nello studio del programma di Rai Uno, dove lo si vede con lo sfondo del suo ultimo libro "Il cielo più vicino - La montagna nell'arte". L'ultima volta che Sgarbi si è mostrato in pubblico, ma non in tv, è stata alcune settimane fa, a fine settembre, quando si è recato al seggio per esprimere il suo diritto di voto pr le Regionali nelle Marche. Ora, da Vespa, ha raccontato la sua vita dell'ultimo periodo, commentando anche alcune delle polemiche più recenti.

In merito alla richiesta della figlia Evelina di affidargli un amministratore di sostegno, il critico ha dichiarato che gli è " sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere una attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato.

Per cui l'idea che io avessi dei problemi interiori, dei turbamenti e disagi era una risposta ad un vuoto che cercava di mettere in evidenza quello che lei chiedeva e voleva. Capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica"

Articolo in aggiornamento