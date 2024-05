Rivoluzione a X Factor: arrivano Achille Lauro, Giorgia, Agnelli, Paola Iezzi e Jack la Furia

Dopo l'ultima edizione piena di polemiche e il calo di ascolti X Factor ricomincia da zero. Il talent musicale più longevo della tv riparte da cinque nuovi volti e dice addio a Fedez e Francesca Michielin. La diciottesima stagione del programma - al via il prossimo settembre su Sky - avrà una nuova giuria e soprattutto una nuova conduttrice: Giorgia.

Giorgia conduce X Factor 2024

La cantante riceve il testimone da Francesca Michielin, presentatrice delle ultime due stagioni, e si appresta a guidare i talenti e il pubblico in una nuova dimensione musicale con tante sorprese e novità rispetto alle passate edizioni. Sky ha scelto di affidare il programma nelle mani di Giorgia, una delle voci più amate e potenti del panorama musicale italiano e, non a caso, lo ha fatto tre mesi dopo la sua esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo. Al fianco di Amadeus Giorgia ha dimostrato di poter condurre un programma musicale e X Factor le ha offerto un'occasione unica. Giorgia sarà presente già a partire dalle audizioni e dietro le quinte accoglierà i cantanti in gara prima e dopo la loro esibizione. Poi, dopo i Boot Camp, sarà la volta delle dirette con i Live e la gara vera e propria con le esibizioni, il televoto e tanti ospiti che si alterneranno nel corso delle puntate del talent.

La nuova giuria: via Fedez dentro Achille Lauro

Giorgia non è però l'unica novità della diciottesima edizione del talent di Sky. Al bancone non ci saranno più Morgan, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Fedez, ma al tavolo siederà una giuria inedita composta dalle new entry Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. A loro si aggiunge un veterano di X Factor, Manuel Agnelli, che torna nel programma sei anni dopo la sua ultima esperienza e forte di ben cinque edizioni fatte come giudice. Con i quattro nuovi giudici la produzione del programma dimostra di voler puntare sulla musica ma soprattutto sull'esperienza degli artisti che, in qualità di giudici, guideranno i team di talenti pronti a contendersi la vittoria finale.

Giorgia, Achille Lauro, Jack La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli cominceranno il loro X Factor il 6 e 7 giugno, con le prime Auditions,c he si terranno come di consueto all'Allianz Cloud di Milano. I casting per partecipare sono già aperti.