Rosanna Lodi "cantastorie", Joe Bastianich gigante buono: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, lunedì 6 maggio, la settima puntata dell'Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Una puntata all’insegna della “rivoluzione”: i naufraghi, infatti, sono stati suddivisi in due gruppi e da adesso parte una "nuova Isola". È passato quasi un mese dallo sbarco in Honduras dei concorrenti e gli equilibri iniziano a vacillare. Marina Suma è stata definitivamente eliminata. Rosanna Lodi, Samuel Peron e Artur Dainese sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Greta Zuccarello – voto 8

Ci è voluto un po' di tempo prima che ingranasse, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sul caratterino di Greta ci abbiamo visto lungo sin dal suo sbarco in Honduras; adesso, giorno dopo giorno, sta dimostrando di non avere peli sulla lingua e, soprattutto, di non mandarle di certo a dire. Il gruppo, nel frattempo, la critica. Sarà soltanto una questione di differenze caratteriali o la paura di una concorrente molto forte?

Rosanna Lodi – voto 4

Sarà anche "logorroica", ma non si nasconde dietro un dito. Rosanna senza filtri ha rivelato che vede poca limpidezza nel comportamento di alcuni naufraghi. “È nata una telenovela”, ha tuonato nel corso della puntata, prima di lanciare l’arco con tutte le frecce, insinuando una tresca tra Greta e Samuel. Chissà cosa ne penseranno le loro famiglie. Esprimere la propria opinione è giusto, ma sparare a zero su tutti anche no, soprattutto se di mezzo ci sono anche dei bambini. Decisamente fuori luogo.

Marina Suma – voto 6.5

È lei la quarta eliminata ufficiale dell’Isola dei Famosi. Dobbiamo ammettere che un po’ ci dispiace perché – nonostante i suoi problemi fisici – è stata una naufraga sempre sorridente e pronto a dare il massimo. Un gran peccato.

Artur Dainese – voto 4

Tutto come da copione. Cosa non si farebbe pur di ottenere consensi dal pubblico? L’interesse tra Artur e Khady potrebbe anche essere vero, ma i dubbi sorgono spontanei. D’altronde, stiamo parlando di naufraghi che fino ad ora hanno dimostrato di giocare bene, considerando che hanno superato più nomination di tutti gli altri.

Khadi Gueye – voto 4

C’è una cosa su cui non ci sono dubbi: Khady ha sempre la risposta pronta. “Tu non mi dici cosa devo fare e cosa non” chiosa rivolgendosi a Samuel Peron che sembra volere dare indicazioni sull’utilizzo dell’acqua. Insomma, Khady deve sempre avere l’ultima parola e, a volte, il suo atteggiamento saccente inizia a stancare.

Edoardo Stoppa – voto 7

Non solo rose, ma anche spine per il nostro Edoardo che, fino a questo momento, ha sempre avuto una parola gentile per tutti. Così, ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Greta, definendola una maestrina. Anche Stoppa sembra avere il “dente avvelenato” e questo ci piace perché in un reality è importante esprimere le proprie opinioni, anche se ciò comporta il rischio di guadagnarsi delle inimicizie.

Joe Bastianich – voto 8

Ci è voluto del tempo, ma alla fine Joe si è aperto. Fin dal giorno zero, si è presentato come il concorrente più “duro”, ma settimana dopo settimana sta dimostrando di essere una grande bella persona. È per questo che si è raccontato ai suoi compagni d’avventura, rivelando i motivi della sua apparente freddezza. Inoltre, non si può far a meno di notare lo spirito con cui sta affrontando questa esperienza in cui a dominare è la sua serenità. Una grande bella scoperta.

Per il settimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15. % di share.