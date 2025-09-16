Rosario Guglielmi lascia il trono di Uomini e Donne dopo una sola puntata. Ecco cosa è successo

E' durato meno di ventiquattro ore il trono di Rosario Guglielmi. Il protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha abbandonato Uomini e donne nel corso della registrazione della prima puntata, ma non per scelta sua. A determinare la fine della sua esperienza nel dating show di Canale 5 è stata l'ex fidanzata Lucia, che è arrivata in studio per fare una segnalazione "scottante", che ha portato alla fine del trono di Rosario in tempi record. A riportare l'indiscrezione è Davide Maggio, che ha anticipato quanto accaduto nella prima registrazione del trono di Rosario.

Il trono a Uomini e donne

Reduce dalla partecipazione a Temptation Island al 27enne siciliano è stata data l'opportunità di salire sul trono del programma di Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata speciale del reality dei sentimenti andata in onda lunedì 15 settembre. Da Temptation Island Rosario Guglielmi e la fidanzata Lucia Ilardo erano usciti insieme con l'obiettivo di andare a convivere. Un mese dopo, però, era arrivata la brutta sorpresa per i fan: Rosario deluso dalla frequentazione in segreto di Lucia con due ex tentatori, Andrea e Salvatore, aveva deciso di lasciarla. Da qui l'offerta del trono di Uomini e donne. Nel corso della registrazione della prima puntata, però, è successo l'impensabile.

Cosa è successo in studio

In studio, prima che scendessero le corteggiatrici, si è presentata Lucia e davanti alle telecamere ha fatto alcune dichiarazioni scioccanti. La fidanzata di Rosario ha rivelato che, dopo la registrazione della puntata speciale di Temptation, tra loro ci sarebbe stata una notte di passione - fa sapere Davide Maggio nello spoiler - e persino dopo avere accettato la proposta della redazione di Uomini e donne di salire sul trono. Partecipazione che, fa sapere ancora il sito, era stata "tenuta nascosta all'ex fidanzata". Le dichiarazioni fatte da Lucia in studio hanno messo, di fatto, fine al trono di Rosario.

Un vero e proprionella storia del programma del pomeriggio di Canale 5. Guglielmi non ha commentato l'indiscrezione che sta circolando in rete sulla fine del suo trono, ma la puntata andrà in onda nelle prossime settimane e promette di infiammare il web.