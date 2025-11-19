La "Ruota" fino a mezzanotte

E adesso la Ruota di Gerry Scotti rotola in prima serata. Il quiz che ha avuto così tanto successo da superare gli Affari tuoi di Raiuno domani, giovedì, occuperà tutta la serata di Canale 5, da dopo il Tg5 fino a mezzanotte: si comincia alle 20,30 con la solita formula e si prosegue con lo speciale La ruota dei campioni, un torneo tra nove super-vincitori di questi ultimi mesi. Una puntata speciale, un esperimento per testare se il gioco funziona anche in versione serale e, soprattutto, se riesce a contrastare le fiction di Raiuno che, nonostante la concorrenza del traino di Gerry nell'orario di access prime time, riesce sempre a fare ottimi ascolti. Domani sul primo canale arriva la terza stagione di Un professore con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi e sarà interessante vedere come si dividerà il pubblico. Se La ruota dei campioni emulerà il successo dell'originale, probabile che i vertici Mediaset la riproporranno nelle prossime settimane, magari anche contro l'atteso Sandokan con Can Yaman a partire dal primo dicembre su Raiuno.

Non è noto cosa accadrà a Striscia la notizia che avrebbe dovuto tornare a novembre, ma visti i numeri di Gerry Scotti, si è deciso di mantenere in onda il suo quiz. Stando a indiscrezioni, il tg satirico dovrebbe riapparire a gennaio, magari con puntatone di singole serate.