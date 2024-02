"Ruote per la legalità". Show a sorpresa di Vittorio Brumotti

Il pubblico ha imparato a conoscerlo a Striscia la Notizia, inviato nei contesti più difficili in sella alla sua immancabile bicicletta. Vittorio Brumotti in fondo campione del mondo di Bike Trial, detentore di 11 Guinness World Records, dal 2008 inviato nel programma Mediaset e poi anche alla conduzione di Paperissima Sprint.

Per Striscia gira l'Italia alla caccia di sprechi e opere incompiute oltre a combattere la criminalità organizzata e le piazze di spaccio di droga in tutte le città del Belpaese. Una attività che più di una volta lo ha catapultato sulle cronache nazionali per le numerose aggressioni subite. Il suo soprannome? 100% Brumotti, sintomo di uno stile di vita "energico e positivo".

Dal palco del centro congressi della Fondazione Cariplo, Brumotti interviene alla Ripartenza 2024 di Milano, l'evento ideato da Nicola Porro e arrivato ormai alla sua sesta edizione.