Salta Uomini e Donne: ecco cosa andrà in onda al suo posto su Canale 5

Cambio di programmazione in casa Mediaset. Nella giornata di oggi, venerdì 22 marzo, non andrà in onda il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Il motivo? Il serale di Amici è sempre più vicino e, per questo, i telespettatori avranno la possibilità di vedere uno speciale totalmente dedicato al talent di Canale 5, in vista della prima puntata della fase serale del programma che andrà in onda a partire da domani sera, sabato 23 marzo, in prima serata.

Speciale Amici 23 al posto di Uomini e Donne

Un piccolo cambiamento al palinsesto di Canale 5 che vede una piccola modifica ad un giorno dall’inizio del serale. Quest’ultima fase del programma è sempre molto emozionante per gli allievi, dal momento che, per loro, rappresenta un importante traguardo dopo mesi di sacrifici, sfide e compiti da affrontare. Con ogni probabilità, dunque, i 15 allievi ammessi al serale si troveranno in studio per rivivere il percorso nella scuola dal loro ingresso ad oggi. Nulla di cui preoccuparsi, però, per gli affezionati a Uomini e Donne che tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 25 marzo alle ore 14.45, riprendendo il posto che regolarmente occupa nella striscia quotidiana fino al venerdì.

Confermato anche il daytime del talent

Come se non bastasse, i telespettatori oltre che allo Speciale di Amici, potranno seguire anche il consueto appuntamento con il daytime del talent. A partire dalle ore 16.10, infatti, andrà regolarmente in onda la striscia dedicata al talent che racconta la vita degli allievi all’interno della Casetta, oltre che la loro intensa preparazione per il serale. In questi giorni, i cantanti e i ballerini hanno già ricevuto i primi guanti di sfida, lanciati dai professori in vista della puntata di domani sera. Naturalmente, i malumori sono sempre dietro l’angolo.

I primi a ricevere i guanti sono stati: Nicholas, Giovanni, Lil Jolie, Mida e Sara. Proprio Mida ha ricevuto la sfida dalla professoressa Anna Pettinelli che ha deciso di metterlo alla prova con un brano molto complesso, Hallelujah, contro la sua allieva Martina. Il cantante reputa questo compito non equo e, dunque, insieme alla sua insegnate, Lorella Cuccarini, hanno deciso di non accettarlo. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di domani sera per scoprire come andranno le cose. Nel frattempo, le tre squadre Zerbi-Cele, Cucca-Lo e Pettinelli-Todaro sono pronte a sfidarsi.