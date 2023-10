"È saltata l'ospitata di Memo Remigi". Cosa è successo a Domenica In

Alla fine Memo Remigi non sarà a "Domenica In". Il cantante era atteso nello studio di Mara Venier come ospite della nuova puntata del programma di RaiUno, ma l'intervista è saltata. L'indiscrezione, trapelata sul web negli scorsi giorni, è stata confermata con l'ufficializzazione dell'agenda degli ospiti di "Domenica In", che vedrà arrivare in studio - tra gli altri - Enrico Brignano, Maria Chiara Giannetta, Fabrizio Corona ma non Remigi. Al momento, però, non si conoscono ancora i motivi della mancata presenza di Memo Remigi.

L'addio alla televisione

Per Memo Remigi si sarebbe trattato di un vero e proprio ritorno in Rai dopo quanto accaduto a "Oggi è un altro giorno" il 21 ottobre 2022, quando palpeggiò in diretta tv la collega Jessica Morlacchi. L'episodio finì al centro di un'aspra polemica tra accuse di molestie, scuse pubbliche e il definitivo allontanamento dell'artista dalla trasmissione di Serena Bortone. L'uscita dell'autobiografia del cantante, 85 anni compiuti a maggio, slittò e "Striscia la notizia" gli consegnò addirittura un Tapiro d'Oro. Da quel giorno Memo Remigi ha proseguito la sua carriera artistica lontano dalla televisione, facendo nuova musica e rilasciando diverse interviste a quotidiani e riviste di spettacolo. Poi ecco arrivare il contatto con Mara Venier.

L'ipotesi ospitata a Domenica In

Dopo una lunga assenza durata un anno, l'esilio televisivo sembrava potersi interrompere a "Domenica In" con l'ospitata nello studio della Venier. I contatti ci sarebbero stati nelle scorse settimane e il cantautore avrebbe dovuto fare una lunga chiacchierata tra passato, presente e futuro. Ma tutto è sfumato all'ultimo minuto e i motivi rimangono sconosciuti. TvBlog parla di un nuovo "caso Rai" per l'ospitata saltata e riferisce che " contattato, il diretto interessato ha preferito non rispondere" sul mancato ritorno in tv negli studi Rai, che ha anche un precedente.

L'assenza a I Fatti vostri