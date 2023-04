Samuele Segreto, il ritorno alla normalità

Ospite nella puntata di ieri pomeriggio sabato 8 aprile, nel rotocalco di Canale 5, Verissimo, l’allievo eliminato nella scorsa puntata del serale di Amici, il ballerino Samuele Segreto, per tutti Samu. Il giovane talento del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si è raccontato alla padrona di casa attraverso un’intervista molto dolce e intima.

L'esperienza nella scuola

La conduttrice Silvia Toffanin ha accolto Samu mostrandogli un video riassuntivo del suo percorso all’interno della scuola di Amici e il ballerino di hip hop, dopo aver visto il filmato dedicatogli, si è commosso e con le lacrime agli occhi ha detto: “Scusate, mi sono emozionato”. A questo punto, la Toffanin ha commentato: “Sei un cucciolino proprio”. E così, Samu ha subito spiegato quanto all’interno della scuola abbia capito di essere ancora piccolino rispetto a quanto immaginasse: “Sono entrato ad Amici pensando di essere più grande, ma mi sono reso conto di quanto sono piccolo”.

A proposito del suo insegnante, Emanuel Lo, che ha creduto sin dall’inizio nel suo talento, il diciottenne di Monreale ha speso soltanto belle parole, definendolo il professore più adatto a lui all’interno della scuola, oltre che fonte di ispirazione.

La cotta per la D'Amario

Ovviamente, durante la chiacchierata con la padrona di casa, non è mancato qualche riferimento al gossip. In particolare, infatti, Samu all’interno della scuola ha confessato diverse volte la sua “cotta” per la ballerina professionista, Elena D’Amario. Alla domanda della conduttrice: “Ti piaceva qualcuna nella scuola?”, il ballerino ha risposto imbarazzato: “Non lo voglio dire”. È a questo punto che la Toffanin ha rincarato la dose, sempre in modo molto carino: prima chiedendo qualche informazione sulla ballerina ancora all’interno della scuola Maddalena, e poi facendo riferimento all’interesse di Samu nei confronti della professionista del corpo di ballo di Amici. Così il giovane ha raccontato: “Con lei all’inizio si è creata una situazione bruttissima di imbarazzo perché non pensavo che in puntata riprendessero l’argomento”- poi ha aggiunto – “Lei comunque in sala è stata super carina, ora sono innamorato a livello artistico, mi è passata la cosa di cuore. Io ho purtroppo un debole per le cose impossibili”.

Il ritorno alla normalità

Al ballerino, a seguito del suo percorso all’interno della scuola, è stata offerta una borsa di studio di un anno presso la Ailey School di New York e, per questo, a breve volerà negli Stati uniti. A proposito del ritorno alla quotidianità, Samu ha spiegato quanto sia stato difficile, definendolo quasi uno schiaffo. Tuttavia, si dice contento perché ha trovato tante persone a supportarlo una volta uscito dal programma e così, confessa alla conduttrice: “Il ritorno alla normalità è stato un po' uno schiaffo all'inizio però ho trovato tantissima gente che veramente mi supporta. Ho tante cose belle da fare, non è stata un'uscita drammatica. Sono contento di essere fuori, poi ovvio che uno naturalmente vuole andare avanti il più possibile” – poi ha concluso – “Però sono contentissimo così. Poi ho anche l'opportunità di New York. Non posso che essere felice”.

In sala con Stranizza d’amuri

Durante l’intervista, il ballerino è stato raggiunto a sorpresa da Beppe Fiorello, che ha diretto Samu nel film in questo momento in sala, Stranizza d'amuri. I due si sono abbracciati, e il ballerino si è commosso per questo bell’incontro. Il regista gli ha subito detto: “Sono fiero di te”. Poi, Beppe Fiorello ha speso delle belle parole per l’ex allievo del talent definendolo un talento pazzesco e così, rivolgendosi a Samu ha rivelato: “Troppo bravo. Grazie per quello che hai dato al film, alla storia, a Gabriele. Prima del talento io cercavo la persona, il carattere”.

Anche il ballerino ha mostrato tutta la sua gratitudine nei confronti del regista, dedicandogli delle bellissime parole: “Lui è una delle persone a cui sono più grato. C'è un legame pazze: è come se fossimo parenti. Non è per niente scontato che in contesto lavorativo si creino rapporti del genere. Lo stimo come artista. Gli sono davvero tanto tanto grato”.