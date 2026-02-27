Al San Marino c’è Boy George

Ci sarà in gara anche Boy George (foto), anche se solo come collaborazione. Dopo Sanremo, arriva subito il San Marino Song Contest. La finale del concorso canoro della piccola Repubblica si terrà il 6 marzo al Teatro Dogana con la conduzione (e direzione creativa) di Simona Ventura. È una gara che negli anni si è trasformata sotto lo slancio del direttore generale della Rai e di San Marino Tv Roberto Sergio e che è diventata importante perché porta d’accesso per l’Eurovision Song Contest (quest’anno a Vienna): lo scorso anno ha fatto clamore Gabry Ponte che cantava Tutta l’Italia senza rappresentare l’Italia. Ieri a Sanremo sono stati annunciati i dieci “big” che accedono direttamente alla finale: Andreas Habibi per gli Emirati Arabi Uniti, Dolcenera (Italia), Edward Maya (Romania), Inis Neziri (Albania), Kelly Joyce (Francia), l’Orchestraccia (Italia), Molella (Italia), Paolo Belli (Italia), pure Rosa Chemical (Italia) e Senhit con, appunto, Boy George in video (Italia/Inghilterra). Giuria presieduta da Federica Gentile. Giuria di qualità formata da Iva Zanicchi, Ron e Morgan. «San Marino è ormai un place to be.

E tanti importanti nomi internazionali vogliono partecipare», ha spiegato Simona Ventura. La serata finale andrà in onda il 6 su RaiPlay e su Radio 2 oltre che su San Marino Rtv. Semifinali il 4 e 5 marzo con Maddalena Corvaglia e Marco Carrara.