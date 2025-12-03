E come non potevamo non essere lì in milioni ad ammirare Sandokan mentre vola in aria e infilza la tigre per salvare la sua Perla di Labuan. Noi che l'abbiamo visto fare a Kabir Bedi decenni fa e che ora ci incantiamo a guardare come lo imita il suo erede Can Yaman. Dunque, la prima puntata della nuova versione dell'eroe di Salgari ha conquistato lunedì sera su Rai 1 ben 5.775.000 spettatori con il 33,9% di share. Insomma, i risultati d'ascolto dei grandi programmi della Rai. E, infatti, questa serie, in quattro puntate, racchiude tutti quegli ingredienti che rendono una fiction intelligente, popolare e godibile: non scopiazza il vecchio successo degli anni 70, ma lo aggiorna mischiando ricordi e dettagli dell'originale (per gli spettatori una volta bambini) con gusto e tematiche più moderne (per i giovani spettatori di oggi).E così accanto alle scene ben curate delle battaglie navali tra pirati, alla musica (aggiornata) che abbiamo cantato nelle gite scolastiche, c'è una Marianna (Alanah Bloor) donna libera e determinata, c'è un popolo sottomesso che vuole ribellarsi e c'è pure un cattivo Lord James Brooke (Ed Westwick) in versione più sfaccettata. E se Yanez (Alessandro Preziosi) risulta un po' troppo macchiettistico, a Can Yaman bastano occhi e pettorali per essere un Sandokan credibile. Insomma, da non perdersi le altre tre puntate.
Sandokan, riscossa della Rai
