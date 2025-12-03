Sandokan, riscossa della Rai

E come non potevamo non essere lì in milioni ad ammirare Sandokan mentre vola in aria e infilza la tigre per salvare la sua Perla di Labuan. Noi che l'abbiamo visto fare a Kabir Bedi decenni fa e che ora ci incantiamo a guardare come lo imita il suo erede Can Yaman. Dunque, la prima puntata della nuova versione dell'eroe di Salgari ha conquistato lunedì sera su Rai 1 ben 5.775.000 spettatori con il 33,9% di share. Insomma, i risultati d'ascolto dei grandi programmi della Rai. E, infatti, questa serie, in quattro puntate, racchiude tutti quegli ingredienti che rendono una fiction intelligente, popolare e godibile: non scopiazza il vecchio successo degli anni 70, ma lo aggiorna mischiando ricordi e dettagli dell'originale (per gli spettatori una volta bambini) con gusto e tematiche più moderne (per i giovani spettatori di oggi).

E così accanto alle scene ben curate delle battaglie navali tra pirati, alla musica (aggiornata) che abbiamo cantato nelle gite scolastiche, c'è una Marianna (Alanah Bloor) donna libera e determinata, c'è un popolo sottomesso che vuole ribellarsi e c'è pure un cattivo Lord James Brooke (Ed Westwick) in versione più sfaccettata. E se Yanez (Alessandro Preziosi) risulta un po' troppo macchiettistico, a Can Yaman bastano occhi e pettorali per essere un Sandokan credibile. Insomma, da non perdersi le altre tre puntate.